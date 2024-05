Dan Petrescu a ales să preia CFR Cluj pe final de sezon sperând că va obține o clasare care să îi permită participarea în Conference League. Pentru formația din Gruia au rămas de disputat partidele din play-off cu Rapid, FCSB și Farul.

Dan Petrescu anunță cum poate arăta staff-ul său de la CFR Cluj

La conferința de presă premergătoare jocului cu Rapid, Dan Petrescu a vorbit inclusiv despre mutările din staff-ul tehnic al lui CFR Cluj. Noul principal din Gruia spune că așteaptă răspunsurile lui Francisc Dican și Ovidiu Hoban, care au asigurat interimatul înaintea revenirii sale, în timp ce colaboratorul său, Bogdan Aldea, ar urma să i se alăture curând în funcția de preparator fizic.

De asemenea, Dan Petrescu a anunțat că secundul Valeriu Bordeanu, cu care a lucrat și în Coreea de Sud, nu va mai face parte din staff-ul său, cel puțin în viitorul apropiat.

"Rămâne la opțiunea lui Dican și Hoban. Aștept răspunsul cât mai repede ca să mă orientez. Dacă ei vor să rămână, 100% rămân, dar posibil să apară altceva. Încă n-am primit un răspuns clar de la ei ca să fiu sigur. Dacă ei vor, vor fi în staff-ul meu 100% din sezonul următor.

Cu Bordeanu (n.r - Valeriu Bordeanu, fostul său secund) am încheiat colaborarea, are nevoie de o pauză. Aldea vrea să stea puțin cu familia. Dacă va fi totul bine, în două săptămâni va fi aici. Am găsit antrenor cu portarii foarte bun aici (n.r - Mihai Ștețca). În Coreea nu am avut, dar antrenorul de portari pe care l-am găsit aici cred că e ceea ce trebuie pentru CFR Cluj", a spus Dan Petrescu.

Dan Petrescu: "Eu vreau un președinte, dar patronul decide, nu eu"

În ceea ce privește poziția de președinte al clubului, Dan Petrescu a dezvăuluit că a avut o discuție cu patronul clubului, Nuluțu Varga, și că i-a făcut o propunere, însă a refuzat să spună despre cine este vorba, rezumându-se doar la a spune că este cineva din România.

"Eu aș vrea ceva, dar nu spun... patronul decide, nu eu", a spus Dan Patrescu, apoi a adăugat: "Normal (n.r. - că din fotbalul românesc), doar nu chem străin președinte".

"Jucători din Coreea mi-aș dori, dar conducători, numai din România", a mai spus Dan Petrescu la conferința de presă dinaintea meciului cu Rapid.