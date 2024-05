Alex Chipciu, înapoi la FCSB? Ce spune Mihai Stoica + dezvăluiri de la negocierile din vară

În vara anului trecut, FCSB îl oferta pe Alexandru Chipciu, însă fotbalistul declina propunerea și alegea să își prelungească înțelegerea cu Universitatea Cluj. Motivele invocate? "Eram prin vacanță și vorbisem cu MM, eram convins că o să mă întorc. Apoi punând în balanță toate lucrurile, familia, școli, grădinițe... eram cam greu, era cam din scurt. Am zis că e mai bine să continui aici", spunea Chipciu, în decembrie, la Arena SPORT.RO.

Mihai Stoica: "Pe Alex Chipciu l-am ofertat anul trecut. Acum nu are cum să fie în atenția mea"

La aproape un an distanță, Mihai Stoica a vorbit despre oferta făcută lui Chipciu și a fost întrebat dacă există posibilitatea ca fotbalistul lui U Cluj să fei din nou în vizorul lui FCSB. Oficialul noii campioane a refuzat să discute o astfel de variantă, având în vedere că Alex Chipciu mai are contract un an cu gruparea ardeleană.

"I-am făcut ofertă lui Alex Chipciu anul trecut și a ales Universitatea Cluj. Pentru mine a fost tot timpul un jucător extrem de important. M-a durut sufletul că s-a dus la CFR (n.r - în 2020). D-aia n-am vorbit o perioadă foarte lungă. Eu îl îndrumasem să meargă în Turcia, dar, până la urmă, am înțeles. E viața lui în joc, nu a mea.

Acum nu are cum să fie în atenția mea (n.r - pentru un transfer) pentru că este sub contract cu un alt club și nu pot să discut despre jucători care sunt sub contract decât în ultimele șase luni, iar el nu este în ultimele șase luni", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Alexandru Chipciu a devenit căpitanul și unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Cluj, echipă care speră ca va juca barajul pentru Conference League. Folosit ca mijlocaș dreapta, mijlocaș stânga, fundaș stânga sau fundaș dreapta, Chipciu a reușit șase goluri și patru pase decisive în actuala stagiune.

Chipciu a jucat la FCSB în perioada 2012-2016. A câștigat trei titluri de campion, iar în total a acumulat 169 de meciuri și 34 de goluri.