Cu Drăgușin uitat pe banca de rezerve, Tottenham a pierdut cu Chelsea. Postecoglou: "Trebuie să-mi asum"

Cu fundașul central Radu Drăgușin uitat pe banca de rezerve, Tottenham a încasat două goluri în minutele 24 și 72, prin Trevoh Chalobah, respectiv Nicolas Jackson.

"Nu a fost o seară grozavă și este corect să spun că nu am jucat nici pe departe fotbalul pe care ni l-am propus și nu am avut mentalitatea pe care voiam să o avem.

Asta depinde de mine și trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru asta deoarece eu sunt cel care îi pune în teren și îi pregătește pentru meciuri.

Am fost atât de departe de obiectivul nostru în acest meci și trebuie să mă uit la mine și să văd cum îmi pregătesc echipa pentru viitoarele partide", a spus a spus Ange Postecoglou, potrivit FootballLondon.

⚪️ Postecoglou: “We were so far off it and that’s on me today”.

“Come on mate, we didn't play well…”, told Sky Sports.

"What do you want, for me to write you a dossier on where it went wrong? We were poor today".