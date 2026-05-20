În februarie 2025, în primul său meci pe Etihad Stadium, egipteanul Omar Marmoush a marcat un hat-trick în victoria categorică a lui Manchester City, 4-0 împotriva lui Newcastle. La acel moment transferat recent de campioana Angliei de la Eintracht Frankfurt pentru 80 de milioane de euro, Marmoush și-a deschis contul de goluri în Premier League în doar 14 minute, punctând în minutele 19, 24 și 33.

Marmoush, în vârstă de 27 de ani, a semnat un contract valabil până în 2029 și poartă tricoul cu numărul 7 la City. Atacantul rupea normele și în Bundesliga, cu 15 goluri și 14 pase decisive în 26 de meciuri pentru Eintracht Frankfurt.

Atacantul dorit de Barcelona, Omar Marmoush de la Manchester City!

Manchester City a plătit mult peste cota de piață a atacantului, estimată la 60 de milioane de euro pe Transfermarkt, iar investiția a dat roade la început.

Erau semne de întrebare legate de posibilitatea ca Marmoush să confirme pe termen lung și iată că acum apare informația conform căreia poate face trecerea la Barcelona! În acest sezon, în 34 de meciuri, egipteanul născut la Cairo a adunat doar opt goluri și trei pase decisive, iar Manchester City vrea să îl vândă.

Barcelona trebuie, însă, să echilibreze balanța financiară

Catalanii sunt pregătiți să ofere suma de bani cerută de englezi, după cum anunță presa internațională, de aproximativ 65 de milioane de euro, dar înainte trebuie să mai renunțe la anumite nume din lot pentru a regla balanța finanțelor.

Ar fi o variantă de atacant pentru Lewandowski dacă va veni egipteanul, acestea fiind, se pare, planurile Barcelonei, luând în calcul și posibilitatea ca stilul de joc al lui Marmoush să fie în nota catalanilor.