Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali Superliga
SPORT.RO
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FCSB continuă să se întărească pentru următorul sezon.

TAGS:
Shon WeissmanFCSBGigi BecaliBeitar Ierusalim
Din articol

După o stagiune dezamăgitoare în care roș-albaștrii nu s-au calificat nici măcar în play-off, Gigi Becali nu vrea să își mai asume niciun risc. 

Israelienii au dezvăluit contractul pregătit pentru Shon Weissman

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FCSB a finalizat deja două transferuri în această vară: Anderson Ceara, fostul mijlocaș de la Csikszereda, și Ronny Labone, fundașul lateral care vine din a treia ligă a Franței.

Gigi Becali își dorește însă să transfere și un atacant, iar unul dintre preferații lui Gigi Becali este Shon Weissman, israelianul care sezonul trecut a evoluat pentru Blau Weis Linz.

Misiunea roș-albaștrilor de a-l convinge pe Weissman să semneze nu va fi însă una ușoară. Atacantul are posibilitatea să se întoarcă în fotbalul israelian, unde este dorit și de Beitar Ierusalim.

Atacantul nu s-a decis încă, însă israelienii au dezvăluit ce contract îl așteaptă pe Shon Weissman la Beitar Ierusalim.

Conform Maariv.co.il, Beitar Ierusalim i-a pregătit un contract pe următoarele două sezoane lui Shon Weissman în cazul în care atacantul se decide să o refuze pe FCSB și să semneze cu formația israeliană.

Sursa citată spune că Weissman este indecis dacă să semneze cu Beitar Ierusalim și să fie mai aproape de familia sa sau dacă să accepte o nouă provocare importantă în străinătate în cariera sa.

  • 750.000 de euro este cota de piață a lui Shon Weissman, potrivit Transfermarkt.

Sezonul trecut, Shon Weissman a contribuit cu zece goluri și o pasă decisivă în cele 31 de meciuri disputate la Blau Weiss Linz.

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