Nuno Campos nu va avea o misiune simplă la Dinamo în stagiunea viitoare, după plecările importante din această lună de la club.

Noul antrenor al formației din Ștefan cel Mare a primit fotbaliști de viitor până acum: Ianis Doană, Adriano Manole și Răzvan Radu.

Cristi Borcea, despre șansele mici ale lui Dinamo în cupele europene

Cristi Borcea a fost întrebat dacă Dinamo va reuși să își atingă obiectivul în stagiunea viitoare și va ajunge în preliminariile cupelor europene.

Fostul președinte și acționar al „câinilor” nu crede că Dinamo ar putea ajunge prea departe în cupele europene, din cauza coeficientului.

„Și dacă va prinde, ce face acolo?! Dinamo n-ar avea coeficient, s-ar întâmpla să pice cu "balauri", așa cum s-a întâmplat cu U Cluj acum. Trebuie să-ți faci echipă mai bună decât Craiova, decât FCSB, ai bani pentru asta? Apoi, faci echipă, să zicem. Și noi aveam echipă tare de tot, dar ne-au dat (sorții) pe Manchester United. Cum să treci de "dracii" ăia?

Eu mi-am asumat 3-4 ani la Dinamo cel mai mare buget. I-am adus pe Lobonț, Bratu, lotul Craiovei de două ori, Tamaș, Dănciulescu, Niculescu, Niculae - sute de mii de euro salarii!

Și? Uite, ultima oară (în 2017) când a terminat Dinamo pe locul 3 și a dat de Athletic Bilbao în primul tur. Dacă n-ai coeficient, e greu spre imposibil să faci ceva în Europa.

(Ce va face Dinamo cu Nuno Campos?) Eu sper să reușească, îți dai seama. Nu pot să analizez un om fără să-l cunosc. Campionatul e slab, n-are cine să ajungă în play-off, așa că Dinamo are șanse să fie din nou acolo.

Dar în cupele europene? E doar o păcăleală. Ce vorbeam înainte. Și dacă ajunge acolo, ce se întâmplă acolo? Două meciuri și gata”, a spus Cristi Borcea, conform gsp.ro.

Programul meciurilor amicale ale lui Dinamo din Polonia

Pe durata cantonamentului, Dinamo va disputa și trei meciuri amicale.

Adversarele ”câinilor” vor fi Gornik Leczna, Motor Lublin și Omonia Nicosia, iar partidele de pregătire vor fi transmise pe platforma oficială de YouTube a clubului, 48TV.

Mai jos, lotul de jucători, staff-ul tehnic și cel medical-administrativ al lui Dinamo: