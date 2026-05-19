”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

Kenneth Perez, fost atacant la PSV Eindhoven, Ajax și FC Twente, a recunoscut că este unul dintre cei mai mari fani ai lui Dennis Man. Fostul fotbalist a mărturisit că internaționalul român l-a impresionat prin forța și viteza sa.

Din acest motiv, Kenneth Perez este de părere că Dennis Man este printre puținii jucători de la PSV Eindhoven care pot face pasul în Premier League.

”Nu mai mult de trei jucători din Eredivisie pot ajunge în Premier League. Dennis Man, cred eu. De fapt, cred că sunt unul dintre puținii care sunt mari fani ai lui Dennis Man. Are forță fizică și viteză, iar Ivan Perisic nu cred că mai poate face față la acel nivel.

Ismael Saibari, într-adevăr. Dar este foarte greu să găsești astfel de jucători. Trebuie să te uiți la partea fizică. Cine este cel mai puternic din punct de vedere fizic? Ricardo Pepi ar putea fi și el o posibilitate”, a spus Perez, conform Voetbal Primeur.