Golul înscris de Kai Havertz în meciul câștigat timid de Arsenal, scor 1-0, în fața deja retrogradatei Burnley, luni-seară, s-a dovedit decisiv pentru câștigarea titlului de campioană de către nord-londonezi, după ce echipa lui Pep Guardiola a călcat strâmb în deplasarea de la Bournemouth.

O reușită venită din piciorul stâng al lui Erling Haaland, în prelungirile meciului, a putut să aducă doar un punct în contul „cetățenilor,” care au capitulat astfel într-o luptă la titlu dusă până în penultima etapă.

Pep Guardiola, învins în lupta la titlu de ucenicul Mikel Arteta

Deși nu a pierdut în meciurile directe cu Arsenal, Manchester City se vede nevoită să își recunoască inferioritatea. Pe Emirates, City a condus marea parte a meciului, dar a fost egalată în prelungiri, pe când, pe Etihad, Guardiola i-a administrat o înfrângere lui Arteta, scor 2-1. Același lucru s-a întâmplat și în finala Cupei Ligii Angliei, adjudecată scor 2-0 de City, pe Wembley.

Manchester City rămâne, așadar, la zece titluri de campioană în Anglia, pe când Arsenal avansează la paisprezece trofee ridicate, în istoria sa.

