VIDEO EXCLUSIV Diferența dintre locurile 1 și 2 în Premier League, Arsenal și Manchester City, în veniturile din drepturile TV

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mikel Arteta confirmă Cupa Angliei câștigată în debutul mandatului la Arsenal cu un titlu de campioană obținut după 22 de ani de „secetă” în istoria clubului.

TAGS:
ArsenalManchester CityBournemouthPremier Leaguedrepturi tvVoyo
Din articol

Golul înscris de Kai Havertz în meciul câștigat timid de Arsenal, scor 1-0, în fața deja retrogradatei Burnley, luni-seară, s-a dovedit decisiv pentru câștigarea titlului de campioană de către nord-londonezi, după ce echipa lui Pep Guardiola a călcat strâmb în deplasarea de la Bournemouth.

O reușită venită din piciorul stâng al lui Erling Haaland, în prelungirile meciului, a putut să aducă doar un punct în contul „cetățenilor,” care au capitulat astfel într-o luptă la titlu dusă până în penultima etapă.

Pep Guardiola, învins în lupta la titlu de ucenicul Mikel Arteta

Deși nu a pierdut în meciurile directe cu Arsenal, Manchester City se vede nevoită să își recunoască inferioritatea. Pe Emirates, City a condus marea parte a meciului, dar a fost egalată în prelungiri, pe când, pe Etihad, Guardiola i-a administrat o înfrângere lui Arteta, scor 2-1. Același lucru s-a întâmplat și în finala Cupei Ligii Angliei, adjudecată scor 2-0 de City, pe Wembley.

Manchester City rămâne, așadar, la zece titluri de campioană în Anglia, pe când Arsenal avansează la paisprezece trofee ridicate, în istoria sa.

Arsenal

  • Havertz arsenal imago1077647921
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Diferență de sub patru milioane de euro între primele două locuri, în Premier League, anul trecut

Financiar, câștigarea titlului de campioană în Anglia îi aduce lui Arsenal un plus, însă diferența față de locul doi este neglijabilă, din punctul de vedere al veniturilor încasate din drepturile TV.

În sezonul anterior, 2024/25, Liverpool a avut 30 de partide transmise în direct pe teritoriul Angliei și a ajuns la venituri totale de 174,9 milioane de lire sterline.

Ocupanta locului secund în ediția precedentă de campionat, Arsenal, a avut 29 de meciuri transmise live și a acumulat venituri totale de 171,5 milioane de lire sterline din drepturile de televizare.

Diferența de 3,4 milioane de lire sterline, neglijabilă pentru cluburi de calibrul avut de Arsenal, Liverpool sau Manchester City.

De menționat, în contextul dat, că Anglia continuă tradiția de a nu televiza în direct partidele jucate sâmbătă, la ora 17:00, ora României.

foto: Premier League

Manchester City

  • Manchester city fa cup
×
Crystal Palace - Manchester City / Foto IMAGO
Starul lui Manchester City amenință cu greva: "Nu vom avea de ales"
Radu Drăgușin, în meciul cu Manchester City / Foto: Imago
Manchester City - Arsenal 2-2. Haaland a egalat recordul lui Cristiano Ronaldo
Lovitură pentru Manchester City! Ar putea primi o sancțiune imensă 
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
ULTIMELE STIRI
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Rareș Burnete, aproape să fie erou în barajul de promovare în Serie A! Gol fantastic în minutul 90 pentru atacantul român
Rareș Burnete, aproape să fie erou în barajul de promovare în Serie A! Gol fantastic în minutul 90 pentru atacantul român
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Ianis a semnat cu Dinamo! Tatăl internaționalului român a confirmat transferul
Ianis a semnat cu Dinamo! Tatăl internaționalului român a confirmat transferul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Cristi Chivu, ședință de trei ore și jumătate cu șefii lui Inter! Anunț major venit de la Milano

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

Marele regret al lui Becali: „O să țin minte toată viața! Dacă îl luam, aveam toate campionatele câștigate“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

FCSB, al doilea fotbalist acontat pentru noul sezon: „Mi-a plăcut! Joacă rapid și în față“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

City se dezintegrează: Mourinho profită de plecarea lui Pep și ia un star al „cetățenilor“

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!



Recomandarile redactiei
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Fabrizio Romano a făcut anunțul: Chivu semnează!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
Variantă pentru Becali, dacă Baciu o dă în bară? Antrenorul român a reziliat contractul și revine în țară!
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Se pregătește cel mai spectaculos transfer al verii: Kylian Mbappe!
Alte subiecte de interes
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Barcelona l-a vândut pe Araujo! Fundașul a ajuns în Premier League
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€
Transfer de senzație în Premier League: 75.000.000€ 
CITESTE SI
Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

stirileprotv Emil Gânj a fost condamnat la închisoare pe viață după ce și-a ucis fosta iubită și a incendiat casa. Este căutat din 2025

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!