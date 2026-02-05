În meciul tur, Manchester City reuşise să se impună cu scorul de 2-0.

Atacantul egiptean Omar Marmoush (foto) a reuşit o dublă pentru "cetăţeni", în minutele 7 şi 29, celelalte goluri fiind marcate de olandezul Tijjani Reijnders (32) pentru învingători, respectiv suedezul Anthony Elanga (62).

Manchester City s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei (Carabao Cup) după ce a învins și pe teren propriu, 3-1 miercuri seara, pe Newcastle United, deţinătoarea trofeului, în manşa secundă a semifinalelor.

Arsenal - Manchester City, finala Cupei Ligii, se va juca pe Wembley în martie

Echipa antrenată de Pep Guardiola va înfrunta în finală formaţia Arsenal Londra, care a eliminat-o la rândul ei pe concitadina Chelsea, după victorii în ambele manşe (3-2 în tur şi 1-0 în returul disputat marţi).

Finala Cupei Ligii Angliei se va disputa în data de 22 martie, pe Wembley, informează Agerpres.

Manchester City a cucerit de cinci ori trofeul în ultimii 10 ani în această competiţie, Arsenal fiind adversara sa în finala câştigată în 2018.

Arsenal și City sunt două dintre cele cinci (!) echipe din Premier League calificate direct în optimile Champions League după ce au terminat în Top 8 în grupa unică a competiției continentale (”faza ligii”).