Știm finala Cupei Ligii Angliei de pe Wembley! Meci de Champions League pentru trofeul Carabao Cup
A treia competiție din Insulă oferă în ultimul act o partidă de gală.

Manchester CityArsenalCarabao CupOmar MarmoushTijjani Reijnders
Manchester City s-a calificat în finala Cupei Ligii Angliei (Carabao Cup) după ce a învins și pe teren propriu, 3-1 miercuri seara, pe Newcastle United, deţinătoarea trofeului, în manşa secundă a semifinalelor.

Manchester City - Newcastle 3-1 în retur după 2-0 în tur

Atacantul egiptean Omar Marmoush (foto) a reuşit o dublă pentru "cetăţeni", în minutele 7 şi 29, celelalte goluri fiind marcate de olandezul Tijjani Reijnders (32) pentru învingători, respectiv suedezul Anthony Elanga (62).

În meciul tur, Manchester City reuşise să se impună cu scorul de 2-0.

Arsenal - Manchester City, finala Cupei Ligii, se va juca pe Wembley în martie

Echipa antrenată de Pep Guardiola va înfrunta în finală formaţia Arsenal Londra, care a eliminat-o la rândul ei pe concitadina Chelsea, după victorii în ambele manşe (3-2 în tur şi 1-0 în returul disputat marţi).

Finala Cupei Ligii Angliei se va disputa în data de 22 martie, pe Wembley, informează Agerpres.

Manchester City a cucerit de cinci ori trofeul în ultimii 10 ani în această competiţie, Arsenal fiind adversara sa în finala câştigată în 2018.

Arsenal și City sunt două dintre cele cinci (!) echipe din Premier League calificate direct în optimile Champions League după ce au terminat în Top 8 în grupa unică a competiției continentale (”faza ligii”).

