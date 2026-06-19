Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!” Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali anunță că s-a înțeles cu un jucător care ar putea deveni cel mai interesant transfer din Superliga României în această vară.

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Din articol

Denis Drăguș este una dintre țintele lui Gigi Becali în mercato de vară. Patronul de la FCSB îl consideră pe atacantul lui Trabzonspor ”cel mai bun fotbalist român” și îl vrea neapărat la echipa sa.

Gigi Becali anunță că s-a înțeles cu Denis Drăguș

  • Denis dragus interviu 300526
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Denis dragus interviu 300526
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Totuși, mutarea este una delicată. După un sezon în care a fost împrumutat la Gaziantep, Denis Drăguș nu mai intră în planurile lui Trabzonspor, dar echipa turcă vrea să îl folosească drept monedă de schimb pentru achiziționarea altui fotbalist. 

În același timp, Gigi Becali spune că a bătut palma cu fotbalistul și mai este nevoie doar ca Trabzonspor să îl lase să plece liber de contract, lucru greu de crezut că se va întâmpla, având în vedere că turcii au plătit 1,7 milioane de euro în schimbul său.

Pe Drăguș nu stau să îl caracterizez, că el e prea fotbalist. La ăla nu există „în formă” sau „nu e în formă”. Ăla joacă și noaptea, la două îl scoli și joacă fotbal. El e foarte puternic și are viteză, n-ai ce să îi faci!

Eu cu el m-am înțeles (n.r - cu Drăguș). M-am înțeles cu el, doar să îi dea drumul ăia. Dacă îl lasă liber. El mi-a spus: <<Nea Gigi, să le iau și trei-patru sute de mii la ăia>>. Ia-le! Calculăm într-așa fel încât cu siguranță să iei un milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

  • Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

Denis Drăguș, Florinel Coman și Florin Tănase, împreună în vacanță

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Până când se va stabili viitorul lui Denis Drăguș, atacantul se distrează cu Florinel Coman, un alt jucător așteptat de Gigi Becali la FCSB, dar și cu vedeta roș-albaștrilor, care, cel mai probabil, după plecarea lui Darius Olaru, va fi și căpitanul echipei în noul sezon, Florin Tănase. 

Cei trei au mers împreună în vacanță și s-au distrat de minune pe plajă. Florinel Coman a distribuit pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de Florin Tănase și Denis Drăguș.

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