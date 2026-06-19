Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”

Denis Drăguș este una dintre țintele lui Gigi Becali în mercato de vară. Patronul de la FCSB îl consideră pe atacantul lui Trabzonspor ”cel mai bun fotbalist român” și îl vrea neapărat la echipa sa.

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Totuși, mutarea este una delicată. După un sezon în care a fost împrumutat la Gaziantep, Denis Drăguș nu mai intră în planurile lui Trabzonspor, dar echipa turcă vrea să îl folosească drept monedă de schimb pentru achiziționarea altui fotbalist.

În același timp, Gigi Becali spune că a bătut palma cu fotbalistul și mai este nevoie doar ca Trabzonspor să îl lase să plece liber de contract, lucru greu de crezut că se va întâmpla, având în vedere că turcii au plătit 1,7 milioane de euro în schimbul său.

”Pe Drăguș nu stau să îl caracterizez, că el e prea fotbalist. La ăla nu există „în formă” sau „nu e în formă”. Ăla joacă și noaptea, la două îl scoli și joacă fotbal. El e foarte puternic și are viteză, n-ai ce să îi faci!

Eu cu el m-am înțeles (n.r - cu Drăguș). M-am înțeles cu el, doar să îi dea drumul ăia. Dacă îl lasă liber. El mi-a spus: <<Nea Gigi, să le iau și trei-patru sute de mii la ăia>>. Ia-le! Calculăm într-așa fel încât cu siguranță să iei un milion într-un an”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt.

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