INTERVIU Jovo Lukic, starul lui „U“, a făcut marele anunț din Los Angeles: „Mi-au contactat impresarul“

Jovo Lukic, starul lui „U“, a făcut marele anunț din Los Angeles: „Mi-au contactat impresarul“ CM 2026
Amir Kiarash
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Golgheterul clujenilor a dezvăluit că va lua o decizie în privința viitorului său după terminarea Mondialului american, în maximum o lună.

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Jovo LukicUniversitatea ClujbosniaBosnia si HertegovinaLos AngelesMONDIAL

Dacă România a ajuns la șapte Mondiale ratate la rând, ne consolăm cu arbitrii noștri de pe lista FIFA și cu jucătorii străini ai Superligii, convocați la naționalele calificate. Pentru că ei ne conectează la sărbătoarea fotbalului mondial.

Din păcate, având în vedere nivelul scăzut al campionatului intern, și fotbaliștii de la CM, care provin din echipele noastre de club, sunt puțini. Și nu toți au învățat să aibă un minim de respect pentru țara în care își câștigă existența! Un exemplu, în acest sens, a fost grecul Pantelis Kapetanos. În 2010, la Mondialul sud-african, golgheterul de atunci al FCSB-ului a refuzat dialogul cu un grup de jurnaliști români, în zona mixtă a stadionului din Polokwane, după un Grecia - Argentina, scor 0-2. 

Prin comparație, să-l vezi pe bosniacul Jovo Lukic la un Mondial e o încântare! Chiar dacă a jucat doar câteva minute, într-un meci dureros pentru ai săi, Bosnia - Elvetia (1-4), golgheterul Universității Cluj s-a luminat la față, în zona mixtă a stadionului din Los Angeles, când a văzut un reporter din România. Doar că, înainte de a începe dialogul, Jovo a avut o rugăminte: „Să vorbim în engleză, dacă se poate, că nu vorbesc foarte bine limba română“.

Jovo Lukic, marcator în primul meci al Bosniei la Mondialul american, 1-1 cu Canada

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Sport.ro: Cum e să fii la un Campionat Mondial?

Jovo Lukic: E onorant. În adevăratul sens al cuvântului. Dacă îți aduci aminte, anul trecut, pe vremea asta, n-aveam nici măcar echipă, după despărțirea de Universitatea Craiova. Iar acum, după doar un an, vorbesc aici cu tine, după un meci de Campionat Mondial! Ca să nu zic că, în primul meu meci la acest Mondial, am și marcat un gol. Pe bune, zici că trăiesc un vis!

Ai marcat în primul meci, în egalul cu Canada, dar astăzi, contra elvețienilor, ai intrat târziu, abia în minutul 86. De ce?

Decizie tactică. A fost alegerea antrenorului. Dzeko a fost apt de joc, așa că eu am rămas pe bancă. Respect decizia antrenorului. E normal să facă echipa, așa cum crede el că e cel mai bine. 

Unde te vezi după acest Mondial? Vei continua la Universitatea Cluj?

Greu de spus acum. Dacă știam ce voi face, aș fi fost un clarvăzător (râde). Vom vedea. Cred că voi afla și eu, în maxim o lună. În momentul de față însă, nu pot să zic nimic. Pentru că sunt jucătorul lui „U“ Cluj, mai am trei ani de contract. Așa că, după ce termin acest Mondial, obiectivul meu trebuie să fie să ajut clubul în preliminariile cupelor europene. 

Dar știi dacă impresarul tău a primit ceva oferte pentru tine?

Bineînțeles. A fost contactat de mai multe echipe. Îți dai seama că nu pot să spun numele acestor echipe, pentru că n-ar fi corect. Și, încă o dată, până nu discut cu cei de la club, voi fi concentrat pe ce am de făcut ca fotbalist al Universității Cluj. 

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