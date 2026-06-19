Gigi Becali, derapaj în direct: ”Nu te înțelegi cu ei! Nu poți să o scoți la capăt”

Zoltan Szondy a dezvăluit că mutarea lui Anderson Ceara la FCSB a picat din cauza unor probleme ale brazilianului la genunchi, depistate la vizita medicală.

Csikszereda, răspuns pentru FCSB în speța Anderson Ceara

Ceara a suferit o accidentare în 2020, când evolua în Brazilia.

„Noi aveam înțelegere, iar jucătorul și agentul au semnat. Eu am și uitat toată povestea. Am fost înștiințat astăzi că a picat copilul la controlul medical. Aici era o problemă adusă din Brazilia, pe care noi o cunoșteam.

Copilul avea o problemă la genunchi, pe care încă din Brazilia au rezolvat-o prin protejarea mușchilor din jurul genunchiului. Medicul de la FCSB, din câte am înțeles eu, a spus că genunchiul nu e în ordine, după ce au făcut RMN-ul, și de asta pică transferul.

Se întoarce la noi, noi avem oferte. Nu suntem disperați să vindem. Dacă mai are alte oferte, atunci le vom cântări. Dacă nu, va începe sezonul alături de noi. Vorbim despre un jucător care, nu vreau să mă cert cu medicul FCSB-ului, dar tot sezonul a fost la noi titular. Noi nu îl considerăm accidentat. Gândirea celor de la FCSB nu vreau să o comentez.

Dacă nu avem o ofertă care să ne convină cât de cât, rămâne la noi. Eu chiar îl iubesc pe copilul ăsta. Din câte știu, mâine o să se prezinte la noi”, a declarat Zoltan Szondy, conform digisport.ro.

Anterior, Gigi Becali a transmis că Ceara nu va mai ajunge la FCSB: „Cert e că nu suntem în grafic cu achizițiile. Nu e problemă de bani, dar nu îi găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. Nu mai este, a căzut transferul. Nu are rost să mai vorbim acum de ce. A căzut transferul. Nu pot să spun de ce. Ceara nu este jucătorul lui FCSB și nici nu va fi”.

Csikszereda a anunțat despărțirea de Anderson Ceara

Pe 10 iunie, formația din Miercurea Ciuc a publicat un mesaj prin care confirmat mutarea lui Anderson Ceara la FCSB, după doi ani petrecuți de brazilian la Csikszereda.

„Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri. Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată”, a comunicat Csikszereda.

Gigi Becali jubilase pentru aducerea lui Ceara

Gigi Becali anunțase că FCSB s-a înțeles cu Csikszereda pentru transferul brazilianului Anderson Ceara. Becali trebuia să plătească 500.000 de euro către clubul din Miercurea Ciuc, care avea dreptul și la 25% dintr-un viitor transfer.

„A rămas transfer de 500.000 de euro. Acum cred că s-a semnat între timp. Gata, ne-am înțeles! A rămas 25% dintr-un viitor transfer, indiferent de cât a rămas din diferență. Nu minim 300.000 de euro cum voiau ei, nu mai există un minim.

Cu jucătorul ne-am înțeles deja, totul e în regulă. Nu am dat niciun ban la impresar. Habar nu am cât am dat la semnătură, nu știu detalii. Ne-am înțeles repede la semnătură. Cât a vrut atât i-am dat. 15.000 de euro pe lună i-am dat pe doi ani și încă doi cu 20.000 de euro, dacă vrem noi. Eu nu mai iau jucători, ca să mă păcălesc.

Becali, despre Ceara: „Probabil o să joace bandă dreaptă”

Până acum luam pe un an, dar nu a vrut el și îmi place jucătorul. Probabil o să joace bandă dreaptă, unde noi nu avem și e postul lui. În partea dreaptă noi nu aveam. Nu aveam dublură, dacă nu era Miculescu cu cine jucam? Bine, Toma, dar eu vorbeam de cupele europene”, a declarat Gigi Becali.

Anderson Ceara a avut o stagiune excelentă în SuperLiga, unde a strâns șapte goluri și opt pase decisive în 40 de apariții pe teren.