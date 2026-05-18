Barcelona a alcătuit o listă de câțiva fotbaliști pe care vrea să îi aducă în perioada de transferuri de vară, din care va alege câteva opțiuni. Se implică și Deco în această strategie care va fi abordată, iar unul dintre fotbaliștii trecuți pe listă de el este din Premier League.

Deco îl vrea pe Joao Pedro la Barcelona

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, s-a orientat în privința unui atacant, iar jucătorul dorit este Joao Pedro! Brazilianul mai are contract cu Chelsea Londra până în 2033, iar agentul jucătorului a călătorit la Londra și a ajuns în cursul zilei de vineri în capitala Marii Britanii.

Oficialul catalanilor va discuta cu reprezentații lui Chelsea despre viitorul atacantului brazilian, în contextul în care agentul fotbalistului a discutat și cu Deco în prealabil.

Potențiala afacere dintre cele două cluburi ar putea ajunge să o coste pe Barcelona până în 100 de milioane de euro!

Barcelona trebuie să plătească 100 de milioane de euro pentru aducerea lui Joao Pedro

Pedro a fost cumpărat de Chelsea, în vara anului trecut, de la Brighton, pentru 63,7 milioane de euro. Vârful brazilian a confirmat suma investită. A marcat pentru londonezi 23 de goluri în 51 de meciuri oficiale, oferind și nouă pase decisive.

În acest moment, 75 de milioane de euro este cota de piață a lui Pedro pe Transfermarkt. El a câștigat un singur trofeu în carieră, Campionatul Mondial al Cluburilor de vara trecută, alături de Chelsea.

