Daniel Pancu a acceptat provocarea de a veni la Rapid, după ce giuleștenii au încheiat sezonul trecut pe poziția a cincea.

Noul antrenor al echipei bucureștene a făcut minuni la CFR Cluj și a încheiat sezonul pe poziția a treia, după ce a prins play-off-ul în ultimele etape din sezonul regulat.

Basarab Panduru, despre Daniel Pancu: „O să avem un antrenor de mare clasă”

Basarab Panduru a vorbit despre provocarea lui Daniel Pancu pe banca Rapidului.

Fostul fotbalist din „Generația de Aur” l-a lăudat pe tehnicianul Rapidului pentru realizările de pe banca lui CFR Cluj.

„La CFR e ceva, la Rapid altceva. Nu e uşor încă. Nu-mi dau seama încă cum e ca antrenor. Are şi el nevoie de timp. Până acum a făcut treabă excepţională. Dacă o ţine aşa cum a făcut-o la CFR, o să avem un antrenor de mare clasă.

Nu o să-i fie uşor. Joacă şansa lui, dar nu ştiu ce o să fie, e greu şi cu FCSB, şi cu Craiova.”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport.

Atacantul italian dorit de Pancu vine la Rapid

Rapid a pus ochii pe Alessandro Debenedetti, iar Daniel Pancu îl consideră pe tânărul atacant de 22 de ani transferul perfect pentru giuleșteni.

Întrebat despre jucătorul deținut de Genoa, care a fost împrumutat în stagiunea trecută la Virtus Entella în Serie B, Victor Angelescu a dezvăluit Rapid face eforturi pentru a-l aduce.

„Da, este un atacant interesant, a jucat Serie B, îl ştim de la Genoa. Marius a vorbit cu directorul sportiv de acolo, e înalt, cam ce îşi doreşte Pancu. Au existat discuţii, dar vedem dacă jucătorul îşi doreşte să vină aici. Nu e atât de simplu. I-a atras atenţia lui Marius, vedem.

Ne mai trebuie un atacant, asta e clar, cel puţin unul vrea Pancu. Vrea un jucător puternic, pivot, noi deja avem Burmaz, e un atacant diferit, ok îl avem pe Jambor dar nici el nu e atacant pivot. Îşi doreşte unul să fie puternic!”, a declarat Victor Angelescu la Prima Sport.

Trei goluri a marcat Alessandro Debenedetti în 33 de meciuri în Serie B pentru Virtus Entella.

Atacantul italian de 22 de ani este cotat la 700.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transferamarkt.com.