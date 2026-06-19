Noul sezon din SuperLiga se apropie cu pași repezi, iar echipele din primul eșalon își pregătesc loturile pentru campionatul care va începe în luna iulie.

Alin Chița mizează pe FCSB, „U” Cluj și Rapid

Provocat de Sport.ro să numească principalele favorite la „urecheată”, tehnicianul Alin Chița nu a inclus-o pe Universitatea Craiova, echipa care a încheiat precedenta ediție pe primul loc.

Antrenorul în vârstă de 48 de ani o vede pe FCSB drept principala candidată, în timp ce Universitatea Cluj și Rapid completează podiumul favoritelor.

„Mai sunt transferuri de făcut, nici nu și-au făcut pregătirea... La simț eu spun că FCSB va reveni cu putere, «U» Clujul am văzut că, capătă contur bun. La fel și Rapidul”, a declarat Alin Chița pentru Sport.ro.

În prezent liber de contract, Chița este și fost jucător cu peste 300 de meciuri în carieră la formații precum FC Argeș Pitești, UTA Arad, Tianjin Teda și Al-Faisaly.