Juniorii care au câștigat Cupa de Tineret au vacanță prelungită

Pe 17 iunie, FC Bacău anunța că a obținut obținut licența de participare în Liga 2 pentru sezonul 2026-2027, după ce clubul avusese emoții că va putea juca în eșalonul secund, deși se știe că clubul ar fi finanțat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman și cu active în mai multe fonduri de investiții, care au o avere estimată la 2.1 miliarde de dolari (Forbes 2026).

La reunirea de la baza sportivă de la Ruși-Ciutea, care a avut loc pe 18 iunie, au fost prezenți doar 15 jucători. Constantin Enache nu a avut la dispoziție alți 12 juniori, care au primit o vacanță mai lungă, după ce au câștigat Cupa de Tineret (1-0 împotriva celor de la Petrolul Ploiești, pe stadionul "Eugen Popescu" din Târgoviște), și au jucat finala Supercupei de Tineret (1-2 cu FCV Farul Constanța, meci disputat la Ovidiu).

Carlos Inglada, stoperul de la Poli Iași, primul transfer al perioadei de mercato

Băcăuanii l-a legitimat pe Carlos Inglada (27 de ani), fundaș central provenit de la Poli Iași, și îl au în probe pe Gabriel Râșcanu, fotbalist care vine de la Stuttgarter Kickers, dar s-au despățit de Vlad Cimbru (Cetatea Suceava), Andreas Niță (contract încheiat) și Marko Juric (contract încheiat).

Din lotul din sezonul precedent, au participat la reunire Lucian Anton, Maxim Gumenco (portari), Luca Agapi, Bogdan Forizs, Abel Coajă, Federico Baciu, Romario Moise, Robert Albu, Paul Mitrică, Alexandru Aftanache, Patrick Petre, Andrei Pavel și Robert Ciobanu (jucători de câmp).

După efectuarea vizitei medicale (22-23 iunie), echipa se va pregăti pe plan local și are programate meciuri amicale cu Unirea Ungheni (27 iunie), Metalul Buzău (3 iunie), Oțelul Galați (11 iunie), Gloria Bistrița (17 iunie) și KSE Târgu Secuiesc (25 iunie).

Foto - FC Bacău (FB)