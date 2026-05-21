Selecţionerul egiptean Hossam Hassan a făcut publică, miercuri seară, lista jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială din 2026.
Aşa cum era de aşteptat, căpitanul Mohamed Salah va fi prezent la cea de-a doua sa Cupă Mondială, după cea din 2018.
Faraonii vor putea conta, de asemenea, pe atacantul de la Manchester City, Omar Marmoush, dar nu şi pe jucătorul de la Nantes, Mostafa Mohamed, care nu figurează pe listă.
Mohamed Abdelmonem de la Nice a fost convocat, la fel ca şi tânărul atacant de la FC Barelona, Hamza Abdelkarim (18 ani), care joacă la echipa de tineret a clubului catalan.
”Faraonii” lui Hossam Hassan pentru CM 2026
Portari:
Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek SC), Mohamed Alaa (El Gouna FC)
Fundaşi:
Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed FC), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al-Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Mohamed Abdelmomen (Nice), Ahmed Fattouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC)
Mijlocaşi:
Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids FC), Nabil Emad Dunga (Al-Najma), Mahmoud Saber (Zed FC), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo), Mohamed Salah (Liverpool)
Atacanţi:
Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi SC), Hamza Abdelkarim (Barcelona)
Egiptul va evolua în Grupa G alături de Belgia, Iran şi Noua Zeelandă. news.ro