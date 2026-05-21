Selecţionerul egiptean Hossam Hassan a făcut publică, miercuri seară, lista jucătorilor convocaţi pentru Cupa Mondială din 2026.

Aşa cum era de aşteptat, căpitanul Mohamed Salah va fi prezent la cea de-a doua sa Cupă Mondială, după cea din 2018.

Faraonii vor putea conta, de asemenea, pe atacantul de la Manchester City, Omar Marmoush, dar nu şi pe jucătorul de la Nantes, Mostafa Mohamed, care nu figurează pe listă.

Mohamed Abdelmonem de la Nice a fost convocat, la fel ca şi tânărul atacant de la FC Barelona, Hamza Abdelkarim (18 ani), care joacă la echipa de tineret a clubului catalan.

”Faraonii” lui Hossam Hassan pentru CM 2026