Această accidentare îl va împiedica pe atacantul FC Barcelona să joace în Cupa Mondială cu Spania.

Fermin Lopez s-a accidentat și ratează Cupa Mondială!

Forţat să părăsească terenul accidentat la pauză, duminică, în meciul cu Real Betis (3-1), atacantul FC Barcelona şi-a fracturat al cincilea metatarsian al piciorului drept şi, potrivit unui comunicat emis luni de clubul său, va fi supus unei intervenţii chirurgicale chiar marţi.

Această operaţie îl va face să rateze Cupa Mondială (11 iunie - 19 iulie), în timp ce antrenorul spaniol Luis de la Fuente urmează să anunţe lotul pentru turneu, lunea viitoare.

Fermin Lopez (23 de ani, 7 selecţii) venea după un sezon de succes la FC Barcelona, unde a jucat 48 de meciuri (13 goluri, 17 pase decisive).

Campion european în 2024 cu La Roja, deşi a jucat foarte puţin (28 de minute), fusese convocat în lotul Spaniei pentru meciurile internaţionale din noiembrie 2025 şi martie.

News.ro.