Istvan Kovacs va arbitra primul său meci la o Cupă Mondială, după ce FIFA l-a delegat la partida dintre Tunisia și Japonia, programată pe 20 iunie, în Grupa F a turneului final din 2026.

Delegarea este una specială, deoarece partida de la Monterrey va reprezenta meciul cu numărul 1.000 din istoria Campionatului Mondial.

Cum l-au numit ungurii pe Istvan Kovacs după convocarea arbitrului la Cupa Mondială

Vestea a fost remarcată și în Ungaria, acolo unde publicația Nemzeti Sport a dedicat un material amplu arbitrului din Carei.

„Istvan Kovacs este unul dintre cei mai respectați arbitri din Europa și se pregătește de primul său meci la Cupa Mondială. La ediția din 2022, a fost al patrulea arbitru la opt meciuri”, au scris jurnaliștii maghiari.

Istvan Kovacs, născut la Carei, va fi ajutat la partida dintre Tunisia și Japonia de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi.

Poate încasa până la 300.000 de dolari la Mondial

Participarea la Cupa Mondială este recompensată consistent de FIFA. După cum v-a prezentat Sport.ro aici, Kovacs va primi aproximativ 100.000 de dolari doar pentru prezența la turneul final, la care se adaugă câte 10.000 de dolari pentru fiecare meci arbitrat în faza grupelor.

În funcție de parcursul său în competiție și de eventualele delegări în fazele eliminatorii, suma totală poate crește considerabil. Dacă românul va ajunge să conducă finala Campionatului Mondial, câștigurile sale ar putea ajunge la aproximativ 300.000 de dolari.