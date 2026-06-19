EXCLUSIV După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia!

După Darius Olaru, încă un fotbalist român din Superligă semnează cu o campioană din Belgia! Stranieri
Cătălin Parfene
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Bogdan Marian pleacă de la Petrolul Ploiești.

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Fundașul stânga Bogdan Marian (21 de ani) pleacă de la Petrolul Ploiești și urmează să semneze, din informațiile Sport.ro, cu RFC Liege (Royal Football Club de Liège), după ce va trece testele medicale programate în aceste zile.

Bogdan Marian este în Belgia pentru a semna cu RFC Liege, prima campioană a țării

De altfel, tânărul fotbalist român crescut de Watford se află deja în Belgia.

În prezent în Challenger Pro League, a doua divizie, RFC Liege are în palmares cinci titluri de campioană și este prima câștigătoare din istorie a campionatului Belgiei, în sezonul 1895-1896.

Din informațiile site-ului nostru, de Bogdan Marian se mai interesează în această vară belgienii de la Dender, tot din a doua divizie, și englezii de la Plymouth Argyle din League One.

Antrenori la RFC Liege sunt foștii internaționali Gaëtan Englebert și Eric Deflandre, care ieri și-au prelungit contractele

Ieri, clubul din Liege i-a prelungit contractul antrenorului principal Gaëtan Englebert.

Fostul internațional belgian, prezent cu selecționata ”Dracilor roșii” la Campionatul Mondial din 2002, se află în funcție din martie 2022 și a semnat prelungirea înțelegerii până în iunie 2029.

”Dorim să ne înscriem într-o viziune pe termen lung. Prelungirea cu staff-ul este parte din această logică a stabilității și continuității”, a explicat Thomas Rodrigues Pereira, CEO al clubului RFC Liege.

Secundul lui Englebert este un nume emblematic al fotbalului belgian, fostul internațional Eric Deflandre, care a bifat ca jucător trei turnee finale: Mondialul din 1998, Europeanul din 2000 și Mondialul din 2002.

Foto: Sport Pictures, Profimedia

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