Zece țări europene i-au dat o lovitură dură Rusiei! Vestea care îl va înfuria pe Vladimir Putin

Potrivit publicației sport.ru, reprezentanții din Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia, Polonia, Suedia și Ucraina și-au unit forțele pentru a bloca o posibilă revenire a sportivilor ruși și belaruși. Acțiunea lor vizează direct discuțiile recente despre admiterea acestor echipe la turneul final al Cupei Mondiale FIBA 3x3 , destinat categoriei sub 23 de ani. Deși forul mondial nu a luat încă o hotărâre definitivă, cele zece națiuni au ținut să își asume poziția în avans.

Zece federații de baschet au trimis o scrisoare oficială către FIBA , opunându-se vehement participării Rusiei și Belarusului la viitoarele competiții internaționale.

Avertisment categoric pentru forul mondial

Semnatarii documentului au transmis că își mențin sprijinul neclintit pentru Ucraina. Aceștia au explicat decizia în textul comun trimis către federația internațională: „participarea naționalelor Rusiei și Belarusului sub steaguri, imnuri și simboluri naționale contrazice principiile de responsabilitate, solidaritate și respect”.

În plus, cele zece federații au precizat că iau în calcul refuzul de a juca meciuri directe dacă FIBA permite prezența acestor echipe cu însemnele naționale. Această atitudine fermă reprezintă direcția generală pe care statele o susțin cu privire la orice turneu internațional, nu doar în cazul competiției de tineret 3x3.

Acest protest urmează unei alte acțiuni similare din luna aprilie, când Letonia a părăsit comisia internațională FIBA pentru a contesta posibila reintegrare a echipelor din Rusia. Echipele rusești sunt suspendate din competițiile internaționale de baschet începând cu anul 2022.