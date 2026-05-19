Josko Gvardiol (24 de ani), stoperul croat al lui Manchester City ce poate acoperi și postul de fundaș stânga, este dorit de Bayern Munchen.

Josko Gvardiol poate ajunge la Bayern Munchen

Șefii bavarezilor poartă negocieri cu omologii lor de la City pentru un potențial transfer al apărătorului, după cum informează Sport Bild, citată de Transfer News Live.

Legendarul Lothar Matthaus, în prezent oficial la Bayern Munchen, a comunicat că Bayern a făcut deja demersurile inițiale pentru fostul jucător de la RB Leipzig.

În momentul de față, Manchester City îl evaluează Josko Gvardiol în jurul sumei de 90 de milioane de euro. Pentru a efectua transferul, Bayern Munchen trebuie să îl vândă ori pe Hiroki Ito, ori pe Min-jae Kim.

Gvardiol, un fotbalist important pentru City

Josko Gvardiol a adunat 121 de meciuri oficiale pentru Manchester City, în care a marcat 13 goluri și a oferit 10 pase de gol.

Alături de City a câștigat cinci trofee majore: Premier League (2024), Cupa Ligii Angliei (2026), Supercupa Angliei (2024), Supercupa Europei (2023) și Campionatul Mondial al Cluburilor (2023).