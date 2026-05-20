Dat dispărut! De ce a lipsit Mikel Arteta de la sărbătoarea câștigării titlului

Alexandru Hațieganu
Mikel Arteta nu a fost văzut sărbătorind câștigarea titlului în Premier League alături de jucătorii săi.

În stilul lui Cristian Chivu, care s-a așezat într-o parte a scenei și i-a aplaudat pe jucătorii săi, după câștigarea finalei Cupei Italiei - Lazio - Inter 0-2, transmis exclusiv de VOYO -, Mikel Arteta nu li s-a alăturat jucătorilor pentru prima sărbătoare a câștigării titlului de campioni în Anglia.

Marea majoritate a fotbaliștilor lui Arsenal s-au adunat la centrul de antrenament Sobha în speranța că Bournemouth va reuși să o încurce pe Manchester City, la câteva săptămâni după ce a reușit să o învingă pe Arsenal chiar la ea acasă, scor 2-1.

Încrezători, „tunarii” s-au adunat în număr mare, iar așteptarea le-a fost răsplătită. Egalul obținut de Bournemouth i-a făcut campioni, după 22 de ani în care istoria clubului nu a mai înregistrat un asemenea succes.

Doar că Mikel Arteta nu apare în niciuna dintre imaginile surprinse în complexul de antrenament al lui Arsenal.

William Saliba, Declan Rice, Riccardo Calafiori și Eberechi Eze s-au numărat printre fotbaliștii care au savurat cel mai puternic această reușită, dar jucătorii vor mai avea de așteptat până să se bucure alături de Mikel Arteta, cel puțin câteva ore.

Arteta a decis să urmărească partida Bournemouth - Manchester City alături de familie, transmițându-și această intenție din timp, după încheierea meciului de luni-seară, Arsenal - Burnley 1-0, transmis de VOYO.

Am făcut din nou istorie împreună. Nu pot fi mai fericit, mai mândru de toți cei care sunt implicați în acest club. Haideți să ne bucurăm de acest moment”, a transmis Mikel Arteta într-un videoclip scurt publicat de clubul Arsenal.

Chiar dacă Arsenal va juca în ultima etapă fără nevoia de a mai acumula puncte împotriva adversarilor de la Crystal Palace, absența lui Mikel Arteta poate fi un memento adresat jucătorilor, cu zece zile înaintea finalei Ligii Campionilor.

Arsenal nu a reușit niciodată să câștige Liga Campionilor, iar semnarea acestei performanțe tocmai într-un sezon în care a devenit deja campioana Angliei ar transforma sezonul 2025/26 în cel mai bun din întreaga istorie a clubului nord-londonez.

