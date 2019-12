OPINIE / De onoare, domnule Dedu, demisia de onoare!

Lipsa de planificare, de valoare, de atitudine si de mobilizare pare sa fi lovit si cea mai populara echipa nationala feminina a Romaniei.

Alexandru Dedu este presedintele Federatiei Romane de Handbal din februarie 2014, reales in functie in februarie 2018, urmand sa ramana sef al handbalului romanesc pana in 2022. Lasand la o parte acuzatiile grave aparute pe parcursul procesului electoral sau plangerile referitoare la fapte de coruptie sau de amestecul in competiilor interne ale oamenilor din subordinea sa, s-a remarcat o involutie clara in toata aceasta perioada, cand nu a parut sa fie implementata nicio strategie pe termen mediu si lung.

FRH s-a multumit sa lase cluburile la cheremul autoritatilor locale sau judetene, care s-au implicat nesanatos pana si in alcatuirea lotului sau in dictarea echipei, sa impuna o taxa pentru cluburile care depasesc un anumit numar de jucatori si jucatoare straine transferati, preturile tinerilor sportivi formati in centrele de excelenta s-au dovedit de multe ori prohibitive pentru cluburile interesate, generatii intregi de handbaliste medaliate la nivel international s-au afundat in mediocritatea interna, iar activitatea deficitara la nivel de federatie a fost ascunsa sub presul pe care au fost asezate bibelourile CSM Bucuresti (feminin), Dinamo (masculin) si Cristina Neagu.

Alegerea selectionerilor s-a dovedit si ea neinspirata, lasandu-se impresia ca presedintele FRH si-a numit in aceste functii niste cunostinte dupa bunul plac. De exemplu, plecarea lui Ambros Martin inainte de JO 2020, care a ales sa le pregateasca pe Rostov si nationala Rusiei, desi avea un salariu foarte bun pentru nivelul din tara noastra, implicarea sa a parut cel mult lejera, iar Dedu daduse asigurari ca este legat serios de Romania, a fost criticata chiar si de catre vedeta Cristina Neagu. Si numirea lui Tomas Ryde, care ajunsese om de afaceri in Suedia si nu mai antrenase nicio echipa din 2016, cand parasise chiar echipa nationala de handbal feminin a Romaniei, a parut una facuta in bataie de joc.

De altfel, din 2015, dupa demiterea lui Gheorghe Tadici, despre care FRH a spus ca avea metode de lucru invechite, presedintele Dedu a adus la reprezentativa feminina doi antrenori straini in trei mandate, carora Costica Buceschi si Horatiu Pasca le-au facut munca murdara fara sa primeasca recunoasterea profesionala necesara si fara putere de decizie, iar antrenorii romani, precum Florentin Pera, Bogdan Burcea, Aurelian Rosca sau Adrian Vasile, au fost constant trecuti cu vederea. FRH i se poate imputa si selectia din ultima perioada, cand anumite cluburi sau handbaliste s-au plans ca au fost dezavantajate.

Eliza Buceschi, Bianca Bazaliu, Cristina Laslo si Daria Bucur nu au mers la Mondialul din Japonia, dupa ce au aparut suspiciunile ca intreaga echipa a Coronei Brasov ar fi folosit un tratament cu laser intravenos, interzis de regulamentele WADA. Asta spune multe despre lupta de preventie antidoping dusa de FRH, daca 4 jucatoare de echipa nationala, componente ale uneia dintre cele mai bune cluburi de handbal feminin din Romania, participanata in cupele europene, accepta sa le fie bagate ace in vena si sa li se faca tratamente dubioase, fara sa isi puna intrebari serioase despre legalitatea demersului sau sa contacteze oficialii federali pentru lamuriri.

E normal sa mergi la Campionatul Mondial si sa nu iti mearga perfect jocul, daca iti lipsesc cateva jucatoare de baza. E normal sa ai emotii pentru calificarea din prima faza a grupelor, e normal sa pierzi meciuri si poate e chiar normal sa termini competitia pe locul 12. Dar nu e normal sa fii bataia de joc a turneului final, cu infrangeri la scor in fata Spaniei (-15), Rusiei (-9) si Suediei (-12), abia sa bati Senegalul si Kazahstanul si sa fii spulberata de echipa semi-profesionista a Japonia (-17), cu jucatoare scunde si supraponderale. In acest moment, nu se mai poate vorbi de performanta in handbalul feminin romanesc, ci de emotii intense pentru calificarea la JO 2020 si incepem sa tremuram serios chiar si pentru meciurile din preliminariile Euro 2020, acolo unde mai avem de jucat “dubla” cu Polonia si returul cu Ucraina.

Andreea Raducan si-a asumat esecul si a demisionat din pozitia de presedinte la Federatiei Romane de Gimnastica, dupa ce echipa feminina a ratat a doua calificare consecutiva la Jocurile Olimpice, iar Alexandru Dedu ar putea sa dea dovada de barbatie si ia in calcul si el o demisie de onoare, nu sa ofere doar scuze puerile si sa inventeze alti vinovati, oricine altcineva in afara de persoana lui.