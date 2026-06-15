Decizie istorică! Au anunțat numele noului selecționer chiar în timpul Mondialului

Sabri Lamouchi (Tunisia), primul selecționer demis după doar un meci la Cupa Mondială

Luni dimineață, Tunisia a fost spulberată de Suedia, scor 1-5, în primul său meci din grupa F a Cupei Mondiale, disputat la Monterrey. La câteva ore distanță, Federația a decis să îl demită pe selecționerul Sabri Lamouchi (54 de ani), care conducea naționala din ianuarie.

"Am ajuns la un acord pentru demiterea antrenorului Sabri Lamouchi. Planul este ca înlocuitorul său să fie Mondher Kebaier", se arată în comunicatul tunisienilor citat de The Guardian.

Decizia Tunisiei este una istorică. Francezul Sabri Lamouchi a devenit primul selecționer din istorie care este demis după un singur meci la Cupa Mondială, notează The Athletic.