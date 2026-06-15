Decizie istorică! Au anunțat numele noului selecționer chiar în timpul Mondialului

Decizie istorică! Au anunțat numele noului selecționer chiar în timpul Mondialului CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tunisia a debutat cu stângul la Cupa Mondială, iar naționala africană a luat o decizie radicală chiar în timpul turneului final.

TAGS:
Mondher KebaierSabri LamouchiTunisiaSuediaCupa Mondiala
Din articol

Sabri Lamouchi (Tunisia), primul selecționer demis după doar un meci la Cupa Mondială

Luni dimineață, Tunisia a fost spulberată de Suedia, scor 1-5, în primul său meci din grupa F a Cupei Mondiale, disputat la Monterrey. La câteva ore distanță, Federația a decis să îl demită pe selecționerul Sabri Lamouchi (54 de ani), care conducea naționala din ianuarie.

"Am ajuns la un acord pentru demiterea antrenorului Sabri Lamouchi. Planul este ca înlocuitorul său să fie Mondher Kebaier", se arată în comunicatul tunisienilor citat de The Guardian.

Decizia Tunisiei este una istorică. Francezul Sabri Lamouchi a devenit primul selecționer din istorie care este demis după un singur meci la Cupa Mondială, notează The Athletic.

Anterior, alți trei selecționeri au mai fost demiși în timpul Cupei Mondiale, însă toți după două jocuri. S-a întâmplat la ediția din 1998, când Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudită), Cha Bum-kun (Coreea de Sud) și Henryk Kasperczak (Tunisia) au fost înlăturați de la naționalele lor.

Mandatul lui Sabri Lamouchi la naționala Tunisiei a durat doar șase luni, iar în cele 5 meciuri ca selecționer a obținut o singură victorie, 1-0 într-un amical cu Haiti.

Mondher Kebaier, interimarul Tunisiei la Mondial

Mondher Kebaier, cel care este directorul tehnic al Federației Tunisiene de Fotbal, va prelua astfel rolul de interimar și va sta pe bancă la meciurile rămase de la CM 2026.

Clasată pe locul 45 FIFA, Tunisia are șanse foarte reduse să mai obțină calificarea în 16-imi după 1-5 contra Suediei. Duminică, 21 iunie, de la ora 7:00, este programat duelul cu Japonia de la Monterrey, iar vineri, 26 iunie, de la ora 2:00, va înfrunta Olanda la Kansas.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prima reacție a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nu am știut. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”
Prima reacție a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea ca premier: „Nu am știut. E constituțional, întrebați-l pe Băsescu”
ULTIMELE STIRI
S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”
S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”
Alexandru Bourceanu a semnat! Fostul căpitan al FCSB revine pe bancă
Alexandru Bourceanu a semnat! Fostul căpitan al FCSB revine pe bancă
ACUM Spania - Capul Verde! Joao Paulo de la FCSB a scăpat de Lamine Yamal
ACUM Spania - Capul Verde! Joao Paulo de la FCSB a scăpat de Lamine Yamal
Primii golgheteri de la Campionatul Mondial! Topul marcatorilor de la CM 2026
Primii golgheteri de la Campionatul Mondial! Topul marcatorilor de la CM 2026
E gata! PAOK are de ales între două nume pentru înlocuitorul lui Răzvan Lucescu
E gata! PAOK are de ales între două nume pentru înlocuitorul lui Răzvan Lucescu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026!

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

”Când le-am spus că joc la Steaua, s-a făcut liniște la masă”. A ajuns la echipa națională și și-a surprins colegii

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

După Darius Olaru, FCSB poate pierde încă o perlă: Gigi Becali a spus „DA”

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii

FCSB și-a găsit atacant! Drum liber pentru golgheterul din Bundesliga

FCSB și-a găsit atacant! Drum liber pentru golgheterul din Bundesliga



Recomandarile redactiei
S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”
S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”
Rapid s-a reunit, iar Pancu anunță un transfer spectaculos pus la cale: "Mi-l doresc foarte mult"
Rapid s-a reunit, iar Pancu anunță un transfer spectaculos pus la cale: "Mi-l doresc foarte mult"
ACUM Spania - Capul Verde! Joao Paulo de la FCSB a scăpat de Lamine Yamal
ACUM Spania - Capul Verde! Joao Paulo de la FCSB a scăpat de Lamine Yamal
Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător
Răsturnare de situație! FCSB primește o veste proastă și este în pericol să mai piardă un jucător
E gata! PAOK are de ales între două nume pentru înlocuitorul lui Răzvan Lucescu
E gata! PAOK are de ales între două nume pentru înlocuitorul lui Răzvan Lucescu
Alte subiecte de interes
Enes Sali a debutat în Arabia Saudită! Ce notă a primit cel mai tânăr tricolor din istoria naționalei României
Enes Sali a debutat în Arabia Saudită! Ce notă a primit cel mai tânăr tricolor din istoria naționalei României
Reacție controversată din Franța despre situația lui Kylian Mbappe: "PSG a renunțat la el"
Reacție controversată din Franța despre situația lui Kylian Mbappe: "PSG a renunțat la el"
Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali și a făcut senzație la Mondial, aproape de un transfer în Premier League! Anunțul agentului
Jucătorul care l-a refuzat pe Gigi Becali și a făcut senzație la Mondial, aproape de un transfer în Premier League! Anunțul agentului 
Aissa Laidouni, fotbalistul ratat de FCSB, dorit de o câștigătoare de Champions League! ”Tunisianul cu trei plămâni, un soldat veritabil”
Aissa Laidouni, fotbalistul ratat de FCSB, dorit de o câștigătoare de Champions League! ”Tunisianul cu trei plămâni, un soldat veritabil”
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
Kristoffer Olsson suferă de o afecțiune inflamatorie rară a vaselor cerebrale. Comunicatul medicilor despre internaționalul suedez
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
România a plecat cu coada între picioare, EHF Euro 2024 continuă! Două echipe au un parcurs fără greșeală
CITESTE SI
Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

stirileprotv Tensiuni în PNL după desemnarea lui Adrian Veștea. Unii membri și-au anunțat susținerea. Conducerea se reunește luni

A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

protv A rupt tăcerea după divorț. Vedeta face dezvăluiri despre viața intime. Când s-a oprit totul în căsnicie și cum au început idilele cu alți bărbați

Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

stirileprotv Imagini inedite de la „Trooping the Colour”, parada militară dedicată regelui Charles al III-lea la Londra | GALERIE FOTO

Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

stirileprotv Reacția presei internaționale după desemnarea lui Adrian Veștea în funcția de prim-ministru. Ce scriu marile agenții de presă

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!