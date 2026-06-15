Decizie istorică! Au anunțat numele noului selecționer chiar în timpul Mondialului

Sabri Lamouchi (Tunisia), primul selecționer demis după doar un meci la Cupa Mondială
Luni dimineață, Tunisia a fost spulberată de Suedia, scor 1-5, în primul său meci din grupa F a Cupei Mondiale, disputat la Monterrey. La câteva ore distanță, Federația a decis să îl demită pe selecționerul Sabri Lamouchi (54 de ani), care conducea naționala din ianuarie.
"Am ajuns la un acord pentru demiterea antrenorului Sabri Lamouchi. Planul este ca înlocuitorul său să fie Mondher Kebaier", se arată în comunicatul tunisienilor citat de The Guardian.
Decizia Tunisiei este una istorică. Francezul Sabri Lamouchi a devenit primul selecționer din istorie care este demis după un singur meci la Cupa Mondială, notează The Athletic.
Anterior, alți trei selecționeri au mai fost demiși în timpul Cupei Mondiale, însă toți după două jocuri. S-a întâmplat la ediția din 1998, când Carlos Alberto Parreira (Arabia Saudită), Cha Bum-kun (Coreea de Sud) și Henryk Kasperczak (Tunisia) au fost înlăturați de la naționalele lor.
Mandatul lui Sabri Lamouchi la naționala Tunisiei a durat doar șase luni, iar în cele 5 meciuri ca selecționer a obținut o singură victorie, 1-0 într-un amical cu Haiti.
Mondher Kebaier, interimarul Tunisiei la Mondial
Mondher Kebaier, cel care este directorul tehnic al Federației Tunisiene de Fotbal, va prelua astfel rolul de interimar și va sta pe bancă la meciurile rămase de la CM 2026.
Clasată pe locul 45 FIFA, Tunisia are șanse foarte reduse să mai obțină calificarea în 16-imi după 1-5 contra Suediei. Duminică, 21 iunie, de la ora 7:00, este programat duelul cu Japonia de la Monterrey, iar vineri, 26 iunie, de la ora 2:00, va înfrunta Olanda la Kansas.