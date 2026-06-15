Mutare uriașă pregătită de Cristi Chivu la Inter: negociază pentru un star de la Real Madrid! Cât cer spaniolii

Interesați să redevină o forță în Europa, șefii clubului italian lucrează intens la o campanie de transferuri ambițioasă. O prioritate pe lista antrenorului român pentru linia de mijloc este francezul Eduardo Camavinga, aflat în prezent sub contract cu Real Madrid.

Potrivit Calciomercato, madrilenii sunt dispuși să primească oferte în această vară pentru fotbalistul în vârstă de 23 de ani, însă mutarea necesită un efort financiar considerabil din partea grupării „nerazzurre”. Conducerea de pe „Santiago Bernabeu” solicită între 40 și 50 de milioane de euro pentru a lua în calcul o despărțire de mijlocaș.

Dincolo de suma de transfer, o altă piedică în calea tranzacției o reprezintă pretențiile salariale. La Madrid, francezul încasează un salariu brut estimat la 12,5 milioane de euro pe sezon, cifră care l-ar transforma instantaneu într-unul dintre cei mai bine plătiți jucători de pe „Giuseppe Meazza”, dacă transferul s-ar concretiza.