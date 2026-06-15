VIDEO S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”

S-a pozat cu Darius Olaru, iar apoi ”l-a luat peste picior”: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!” Superliga
SPORT.RO
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Darius Olaru a părăsit-o luni dimineață pe FCSB.

TAGS:
Darius OlaruFCSBUnion Saint Gilloise
Din articol

Darius Olaru a plecat în cursul zilei de luni spre Belgia pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu Union Saint-Gilloise. 

Olaru, luat peste picior la plecarea spre Belgia

Belgienii plătesc trei milioane de euro pentru căpitanul lui FCSB. Olaru părăsește echipa patronată de Gigi Becali după șase sezoane, perioadă în care FCSB a cucerit de două ori titlul de campioană a României. 

Pe aeroport, în timp ce aștepta zborul către Belgia, Darius Olaru a avut parte de un moment inedit. După ce a oferit câteva declarații în fața camerelor de filmat, mai mulți fani au mers la fotbalist și i-au cerut să facă poze. 

După ce s-a pozat cu vedeta de la FCSB, unul dintre ei i-a strigat căpitanului roș-albaștrilor: ”Olaru, forța CSA Steaua”. 

Darius Olaru a izbucnit în râs și, mai în glumă, mai în serios, fotbalistul a răspuns: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”

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