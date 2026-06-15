Darius Olaru a plecat în cursul zilei de luni spre Belgia pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu Union Saint-Gilloise.

Belgienii plătesc trei milioane de euro pentru căpitanul lui FCSB. Olaru părăsește echipa patronată de Gigi Becali după șase sezoane, perioadă în care FCSB a cucerit de două ori titlul de campioană a României.

Pe aeroport, în timp ce aștepta zborul către Belgia, Darius Olaru a avut parte de un moment inedit. După ce a oferit câteva declarații în fața camerelor de filmat, mai mulți fani au mers la fotbalist și i-au cerut să facă poze.

După ce s-a pozat cu vedeta de la FCSB, unul dintre ei i-a strigat căpitanului roș-albaștrilor: ”Olaru, forța CSA Steaua”.

Darius Olaru a izbucnit în râs și, mai în glumă, mai în serios, fotbalistul a răspuns: ”Dacă știam, nu mai făceam poza!”