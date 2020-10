"Cred ca este momentul sa faca un rezultat mare!" Gica Popescu, increzator in nationala lui Radoi pentru barajul cu Islanda 

Islanda - Romania se vede IN DIRECT pe PRO TV si www.sport.ro joi, 8 octombrie de la 21:45.

Fostul jucator al nationalei, Gica Popescu, are toata increderea in Mirel Radoi. El considera ca experienta pe care o are de la echipa de tineret il va ajuta sa obtina rezultate si la echipa mare. De asemenea, oficialul de la Viitorul a fost impresionat de meciurile cu Irlanda de Nord si Austria si a declarat ca echipa a aratat bine, mai ales impotriva austriecilor.

"Mirel a demonstrat la U21 ca este in primul rand un antrenor care poate sa faca performanta, e un antrenor care alege mereu jucatorii cei mai in forma, jucatorii cei mai potriviti pentru un anumit meci. A facut performanta la echipa nationala de tineret, dupa care a facut pasul catre echipa nationala mare, unde cativa jucatori sau jumatate sunt la echipa nationala mare. Cred ca ne poate da sperante ca asa cum a facut performante la tineret asa poate face si la echipa mare.

Nationala mare nu este nationala de tineret, insa el are cele doua meciuri cu Irlanda si Austria, unde echipa nu a aratat deloc rau, in special cu Austria. Sunt doua meciuri deja, isi cunoaste jucatorii, si-a putut face o idee. Cred ca este momentul sa faca un rezultat mare, un rezultat important, pentru ca de foarte mult timp asteptam ca echipa nationala sa faca un rezultat mare si sa reinceapa sa ne califice la Campionatele Europene sau Mondiale. Acum, se afla in fata unui examen extrem de important", a declarat Gica Popescu pentru DigiSport.