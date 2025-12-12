UEFA a făcut anunțul, imediat după Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2

UEFA a făcut anunțul, imediat după Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2 Conference League
Imediat după înfrângerea Universității Craiova în fața Spartei Praga, scor 1-2, UEFA a făcut publică lista nominalizărilor pentru cel mai frumos gol al etapei a 5-a din UEFA Conference League. 

steven nsimbaRazvan MarinUniversitatea CraiovaSparta PragaConference LeagueUEFA
Pe lista forului european se regăsesc doi jucători cu legătură directă cu fotbalul românesc: Răzvan Marin, de la AEK Atena, și Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova.

Răzvan Marin a marcat un gol important din lovitură liberă, în minutul 52, reușită care a readus echipa greacă în joc.

AEK a întors ulterior rezultatul și s-a impus cu 2-1, succesul fiind decis de Aboubakary Koita, un alt jucător aflat, la rândul său, pe lista nominalizărilor pentru golul etapei.

Steven Nsimba, nominalizat pentru „golul etapei”

Universitatea Craiova este reprezentată de Steven Nsimba, autorul unui gol de toată frumusețea în partida cu Sparta Praga. 

Atacantul oltenilor a redus din diferență în minutul 79, cu un șut puternic de la aproximativ 24 de metri. VEZI VIDEO

Pe lista nominalizaților se mai află și Mykola Mykhaylenko, de la Dinamo Kiev, care a marcat în minutul 55 al meciului pierdut de echipa sa, 1-2, în fața Fiorentinei.

Un detaliu interesant este faptul că Răzvan Marin și Steven Nsimba urmează să se întâlnească direct în ultima etapă din faza grupelor Conference League. 

Universitatea Craiova va evolua în deplasare, în Grecia, chiar împotriva formației AEK Atena. Meciul se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.

Până acum, premiul pentru cel mai frumos gol al etapei a fost câștigat de Daniel Munoz, de la Crystal Palace, în etapa 1, Rafal Augustyniak, de la Legia Varșovia, în etapa a 2-a, Zan Karnicnik, de la NK Celje, în etapa a 3-a, și Isak Jensen, de la AZ Alkmaar, în etapa a 4-a.

Protest în Piața Victoriei. Sute de oameni au ieșit în stradă să ceară demiteri la vârful Justiției. VIDEO
Nick Kyrgios, mesaj brutal înainte de meciul cu Sabalenka: „Nimănui nu-i pasă de ce ziceți voi!”
Gigi Becali a numit jucătorul care a decis FCSB - Feyenoord 4-3: ”De la el a plecat revenirea”
Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Raul Rusescu s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: ”Să plece”
Ce a putut să spună Gigi Becali după FCSB - Feyenoord 4-3: „Nu au avut nimic”

OUT de la FCSB? Cei doi jucători care l-au supărat pe Gigi Becali la meciul cu Feyenoord: ”Nu mai cred în el!” / ”Nu se poate să fii atât de slab!”

Gigi Becali, decizie uriașă după FCSB – Feyenoord: ”Îi spun să rămână!”

Olandezii au descris în trei cuvinte ”remontada” din FCSB - Feyenoord

FCSB - Feyenoord 4-3 | Revenire INCREDIBILĂ! Final de poveste pentru roș-albaștri

Gigi Becali trimite jucători de la FCSB la altă echipă din Superligă: ”Ne-am înțeles”



Gigi Becali s-a ținut de cuvânt după nebunia cu Feyenoord. A donat toți banii câștigați în urma victoriei
Raul Rusescu s-a lămurit în privința unui jucător de la FCSB: ”Să plece”
Fostul star de la FCSB a semnat în România la 36 de ani și a spus-o direct: „Terenul a fost dezastruos. Era imposibil să jucăm”
Ungaria a depășit România în clasamentul coeficienților UEFA! Echipa maghiară invincibilă deja calificată în primăvara europeană
Steven Nsimba are o singură dorință înainte de Rapid Viena - Craiova: ”Nu contează dacă sunt titular, rezervă sau în fața televizorului”
„Palmă“ pentru Baiaram: Nsimba i-a bătut obrazul înaintea meciului cu Rapid Viena
Performanța reușită de Răzvan Marin după prima etapă în Serie A
Răzvan Marin, elogiat în presa italiană după debutul cu AS Roma: ”Cel mai bun!” Reacția fotbalistului român
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
stirileprotv Marinescu, despre scrisoarea magistraților: „Este inacceptabilă orice formă de persecuție. Acuzațiile trebuie clarificate”

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

stirileprotv SUA vrea să ceară turiștilor istoricul de pe rețelele sociale din ultimii 5 ani pentru a intra în țară. „Cenzură pură”

stirileprotv Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta"

