UEFA a făcut anunțul, imediat după Universitatea Craiova - Sparta Praga 1-2

Pe lista forului european se regăsesc doi jucători cu legătură directă cu fotbalul românesc: Răzvan Marin, de la AEK Atena, și Steven Nsimba, atacantul Universității Craiova.



Răzvan Marin a marcat un gol important din lovitură liberă, în minutul 52, reușită care a readus echipa greacă în joc.

AEK a întors ulterior rezultatul și s-a impus cu 2-1, succesul fiind decis de Aboubakary Koita, un alt jucător aflat, la rândul său, pe lista nominalizărilor pentru golul etapei.



Steven Nsimba, nominalizat pentru „golul etapei”



Universitatea Craiova este reprezentată de Steven Nsimba, autorul unui gol de toată frumusețea în partida cu Sparta Praga.



Atacantul oltenilor a redus din diferență în minutul 79, cu un șut puternic de la aproximativ 24 de metri. VEZI VIDEO

