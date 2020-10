Cazuri de coronavirus la nationala de juniori a Romaniei! Doua meciuri au fost anulate

La nationala Romaniei U17, generatia 2004, au fost gasite mai multe cazuri de coronavirus, iar actiunea echipei a fost amanata, potrivit FRF.

Pustii antrenati de Daniel Mogosanu trebuiau sa joace un meci amical in dubla mansa cu Bulgaria U17, in perioada 8-11 octombrie. Lotul s-a reunit pe 5 octombrie, iar miercuri echipa trebuia sa faca deplasarea la Sliven, in Bulgaria. Lucrul acesta nu s-a mai intamplat, dupa ce 2 jucatori au fost gasiti pozitivi la cea de a treaia testare.

La echipa Romaniei U19 doi dintre jucatori au prezentat simptome. Ei si cei care au fost in jurul lor au fost izolati in camere separate. Lotul echipei s-a reunit la Snagov, iar in total 6 jucatori si doi membri din staff sunt izolati pana la sosirea testelor.

Joi dimineata, toata delegatia va efectua a treia testare. La primele doua testari toata lumea iesit negativa.

Romania coronavirus nationala u 17