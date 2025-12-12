Ferencvaros Budapesta a învins-o joi seara pe Glasgow Rangers cu 2-1 în etapa a șasea din grupa unică Europa League, după ce maghiarii au fost conduși.

Au marcat Bence Otvos (45+5) și Barnabas Varga (72 - foto), respectiv Bojan Miovski (27).

Rezultatul este echivalent cu obținerea calificării în primăvara europeană pentru ”Fradi”, neînvinsă și sigură în momentul de față de prezența finală în Top 24, adică măcar în play-off-ul pentru optimi.

