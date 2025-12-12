Ferencvaros Budapesta a învins-o joi seara pe Glasgow Rangers cu 2-1 în etapa a șasea din grupa unică Europa League, după ce maghiarii au fost conduși.
Au marcat Bence Otvos (45+5) și Barnabas Varga (72 - foto), respectiv Bojan Miovski (27).
Rezultatul este echivalent cu obținerea calificării în primăvara europeană pentru ”Fradi”, neînvinsă și sigură în momentul de față de prezența finală în Top 24, adică măcar în play-off-ul pentru optimi.
În plus, după rezultatele din ultimele meciuri din cupele europene, Ungaria a depășit România în clasamentul coeficienților UEFA de țară!
Maghiarii au urcat pe 22, iar noi am coborât pe 23 (25.187 de puncte vs 25.000 de puncte), cu mențiunea că Ungaria mai are ”în cursă” o singură echipă, Ferencvaros, deja calificată în primăvara europeană, în timp ce România le mai are pe FCSB și Universitatea Craiova, nesigure încă de continuarea parcursului continental dincolo de faza grupelor.