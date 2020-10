Ne-au scos de la EURO, ne "fura" si MONDIALUL? Islanda, sanse mari sa ia locul Romaniei in URNA A DOUA la tragerea la sorti pentru CM 2022

Esecul din Islanda (1-2) din play-off-ul Euro 2020 are efecte si in ceea ce priveste calculele de calificare la Mondialul din 2022.

Tragerea la sorti a grupelor preliminare pentru turneul final din Qatar de peste 2 ani e programata in luna decembrie, iar repartizarea nationalelor europene in urne valorice se va face pe baza clasamentului FIFA din luna noiembrie, dupa terminarea meciurilor din Liga Natiunilor, dar si a "finalelor" din play-off-urile Euro 2020.

Conform clasamentului FIFA din septembrie, Romania e a 20-a formatie europeana, pozitie care asigura ultimul loc in urna a doua. "Batalia" pentru acest loc favorabil e departe insa de a fi incheiata, in spatele nostru aflandu-se, la distante minime, Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord, Islanda si Norvegia.

Pentru ca ponderea in punctaj e mai mare pentru meciurile din play-off-ul Euro 2020, comparativ cu partidele din Liga Natiunilor, Islanda, Slovacia si Irlanda de Nord au facut un pas serios in fata, cu mentiunea ca slovacii si nord-irlandezii se vor confrunta in meci direct pentru calificarea la European.

Asadar, dupa ce ne-a spulberat sansele de calificare la turneul final de anul viitor, Islanda ne mai poate da o lovitura, scotandu-ne din urna a doua la tragerea la sorti pentru Mondiale, caz in care Romania risca o grupa mult mai complicata.

Decisive for fi meciurile din octombrie si noiembrie, cand Romania va juca in compania Norvegiei, Austriei si Irlandei de Nord in Liga Natiunilor, iar Islanda va da "razboiul" pentru Euro cu Ungaria si va mai intalni Danemarca, Belgia si Anglia in Liga Natiunilor.

Cum arata in prezent urnele pentru preliminariile CM 2022:

Urna 1: Belgia, Franța, Anglia, Portugalia, Spania, Croatia, Italia, Olanda, Germania, Elvetia

Urna 2: Danemarca, Suedia, Polonia, Țara Galilor, Ucraina, Austria, Serbia, Turcia, Rusia, Romania

Urna 3: Slovacia, Irlanda, Irlanda de Nord, Islanda, Norvegia, Cehia, Scoția, Bosnia, Ungaria, Grecia

EURO 2020 Islanda CM 2022