Razvan Lucescu, decizie CATEGORICA in legatura cu echipa nationala! "Nu vreau si nu ma intereseaza!"

Actualul antrenor de la Al-Hilal a vorbit despre posbilitatea de a antrena echipa nationala.

Razvan Lucescu a spus ca nu va mai accepta niciodata o functie de acest fel indiferent de tara, deoarece a ramas marcat de experienta traita in trecut.

"Nu vreau si nu ma intereseaza! Pe mine, in acest moment, sa fiu antrenor de echipa nationala, in general, nu ma mai intereseaza. Am trait acea experienta si nu mi-a placut. Nu depinzi de munca ta, ci doar de ce se intampla pe la cluburi. Depinzi de forma unor jucatori, de accidentari care pot aparea. Eu am avut un meci amical la ora 12:00. Aveam un lot atunci, iar seara am schimbat noua! Aia nu era o echipa normala. Sunt situatii neplacute pentru un antrenor de nationala. Depinzi foarte mult de o anumita conjunctura, dar ai o presiune uriasa. Sunt doua meserii diferite cea de antrenor si cea de selectioner", a declarat Lucescu pentru Gazeta.

De asemenea, el a explicat ce inseamna sa fii selectioner.

"E greu și complicat. Să zicem că ai meci joi, iar duminică este etapă. Cei care au jucat duminică nu se antrenează luni, poate nici marți sută la sută. Deci ai un singur antrenament adevărat, miercuri, în care trebuie să pregătești meciul! Să vorbești despre organizare, de o filosofie, devine mai complicat. E foarte important ca echipa națională să fie sprijinită de cluburi, de campionat. Din păcate, în România nu e unul bun. Apoi echipa națională trebuie să fie sprijinită de echipele de afară, unde jucătorii sunt într-o disciplină de joc, că joacă, ceea e cel mai important. Depinzi de foarte multe lucruri", a spus antrenorul roman.

