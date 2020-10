Nationala a ajuns in Islanda! Primele imagini cu tricolorii si ce urmeaza pentru acestia inaintea duelului de joi seara: "Intram intr-o carantina speciala"

Islanda - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.

Delegatia Romaniei a ajuns in Islanda, marti seara, si se pregateste de semifinala din barajul pentru Campionatul European.

Situatia nu este tocmai buna in Islanda, numarul cazurilor de Covid-19 fiind in crestere, si autoritatile de acolo au luat in calcul inclusiv amanarea partidei.

In cele din urma, prim-ministrul Katrin Jakobsdottir a lasat de inteles ca partida de joi se va juca, insa sansele ca spectatorii sa mai poata fi prezenti la stadion sunt minime.

Tricolorii vor intra in carantina si vor avea dreptul sa paraseasca hotelul doar pentru antrenamentul oficial de maine si meciul de joi.

"Dupa un zbor de 5 ore, delegatia Romaniei a aterizat la Keflavik in Islanda. Urmeaza un drum de 40 de kilometri pana la Grand Hotel Reykjavik, cantonamentul-carantina al tricolorilor. Asta pentru ca, potrivit legislatiei islandeze, intram intr-o carantina speciala. Vom putea iesi din hotel doar pentru antrenamentul oficial de maine si meciul de joi!", a transmis Federatia Romana de Fotbal, prin intermediul site-ului FRF.RO.