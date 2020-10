ISLANDA - ROMANIA LIVE VIDEO 21:45 pe www.sport.ro | A venit ziua MARELUI meci! Dorinel Munteanu: "Islanda e la capatul unei generatii de exceptie! Sunt convins ca vom castiga"

Urmarim LIVE VIDEO si comentam impreuna Islanda - Romania pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

UPDATE 11:15: Dorinel Munteanu: "Islanda e la sfarsitul unei generatii de exceptie, iar noi suntem la inceput!"

Cel mai selectionat jucator din nationala Romaniei priveste cu mare incredere duelul din aceasta seara. Islanda - Romania va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO, de la 21:45.

"Plecam cu sanse reale de a castiga acest joc! Eu zic ca nu avem de ce sa ne fie teama. Sigur, jucam in deplasare cu o echipa a Islandei care s-a calificat la cere doua turnee finale din ultimii ani. E o echipa care e la sfarsitul unei generatii de exceptie pentru ei, iar noi suntem la inceput. Sunt convins ca vom castiga, dar jucatorii nostri trebuie sa fie foarte atenti, concentrati si sa intre in joc fara niciun stres si fara teama. Ii sustinem cu totii, ei trebuie sa joace cat mai bine", a declarat Dorinel Munteanu la PRO X.

UPDATE 9:45: Tricolorii si-au ales numerele de pe tricou pentru duelul Islanda - Romania!

Fotbalistii lui Mirel Radoi si-au ales numerele de joc pentru partida din aceasta seara, transmisa in direct pe PRO TV si SPORT.RO.

Alexandru Maxim va imbracat tricoul cu numarul 10!

1. Florin Nita 2. Alexandru Cretu 3. Alin Tosca 4. Sergiu Hanca 5. Mihai Balasa 6. Cristian Manea 7. Denis Alibec 8. Alexandru Cicaldau 9. George Puscas 10. Alexandru Maxim 11. Nicusor Bancu 12. Ciprian Tatarusanu 13. Claudiu Keseru 14. Ianis Hagi 15. Andrei Burca 16. David Lazar 17. Ciprian Deac 18. Razvan Marin 19. Gabriel Iancu 20. Alexandru Mitrita 21. Dragos Grigore 22. Mario Camora 23. Nicolae Stanciu

UPDATE 9:20: Doar 59 de fani in tribune, dar se anunta mii in afara stadionului! Vor fi 4 grade la ora meciului si sanse mici de ploaie!

Astazi este ziua marelui meci pentru echipa nationala a Romaniei. Tricolorii vor infrunta Islanda in semifinalele barajului pentru Euro, iar partida va fi in direct pe PRO TV si SPORT.RO.

In tribunele arenei din Reykjavik vor fi prezenti doar 59 de spectatori (n. r. stadionul are o capacitate de 9800 locuri), insa se vehiculeaza o prezenta mult mai mare a fanilor la gardurile din jurul arenei.

"Vor fi 59 de fani in tribune, dar se asteapta sute sau mii la garduri! Desi maximum 60 de persoane vor fi, oficial, pe stadion, dincolo de cele doua delegatii, aproape sigur vom avea sute sau chiar mii de islandezi aproape de teren! Asta pentru ca stadionul are doua tribune si nu are peluze, in spatele ambelor porti fiind un gard ce desparte arena de strazi! Fanii s-au strans aici si la meciul cu Anglia din septembrie, se asteapta sa fie in numar si mai mare azi! Fortele de ordine islandeze ar putea interveni totusi pentru a preveni aglomerarea lor, in contextul COVID", se arata intr-un comunicat pe siteul FRF.RO.

Procedura speciala pentru accesul echipei nationale pe arena din Reykjavik

Pentru a se respecta cu strictete masurile de siguranta impotriva Covid-19, tricolorii vor avea parte de o procedura speciala in momentul sosirii la stadion:

"Dupa ajungerea celor doua autocare cu delegatia tricolora la arena, va incepe un proces special de acces si verificare. Primul care are voie sa intre in stadion este medicul tricolorilor. Acesta intra in contact cu reprezentantii medicali, pe care ii ajuta apoi in accesul jucatorilor si staff-ului. Acestia pot cobori din autocare in grupuri de maximum 5, trecand printr-un filtru de temperatura, un scanner identic celor de metale din aeroporturi. Ulterior, fiecare prezinta un act de identitate + dovada testului COVID negativ efectuat de laboratorul acreditat UEFA in cantonamentul de la Mogosoaia", se mai arata pe site-ul FRF.RO.

La ora meciului din aceastea seara se anunta 4 grade Celsius si sanse mici de ploaie. Precipitatiile ar urma sa se opreasca la Reykjavík in jurul orei 15:00. Starea gazonului este una foarte buna.

UPDATE 9:00: Minge de EURO pentru Islanda - Romania!

La semifinalele din barajul pentru Euro, programate in aceasta seara, va fi folosita mingea oficiala de la Campionatul European: Uniforia.

"Buna dimineata, romani de pretutindeni! E ziua marelui meci cu Islanda! Miza o cunoastem prea bine si ne va fi reamintita inca o data, diseara. Pentru ca la semifinala play-off-ului EURO va fi folosita mingea oficiala de la Campiontul European: Uniforia. Balonul a fost lansat in toamna anului trecut si isi doreste prin designul sau sa evidentieze notiunea podurilor ce se intrepatrund care sta si la baza intregului concept al UEFA EURO 2020 organizat in 12 orase de pe continent.

Ne dorim o posesie cat mai buna cu aceasta minge si sa inscriem de cat mai multe ori. Sau macar cu un gol in plus fata de adversar. Doar 'Uniforia' rimeaza mai bine cu Romania decat cu Islanda!", se arata intr-o postare pe site-ul FRF.RO.

Ziua meciului dintre Islanda si Romania a sosit in sfarsit, dupa ce duelul a fost amanat in doua randuri din cauza pandemiei de Covid-19. Programat initial pe 26 martie, Islanda - Romania a fost amanata apoi pentru 4 iunie, iar in cele din urma a ajuns sa se joace pe 8 octombrie.

Mirel Radoi va fi in fata celei mai importante partide de la sosirea sa pe banca echipei nationale. Romania joaca in Islanda in semifinalele barajului pentru Campionatul European din vara viitoare, iar duelul va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO.

Daca vor trece de Islanda, tricolorii o vor infrunta in finala pentru Euro pe invingatoarea dintre Ungaria si Bulgaria, meci care este programat pe 12 noiembrie.

Ziua de 8 octombrie este una norocoasa pentru echipa nationala a Romaniei, de-a lungul istoriei neinregistrand nicio infrangere:

Iata care au fost duelurile echipei nationale care au avut loc pe 8 octombrie:

1946: Bulgaria – Romania (2-2, in Cupa Balcanica)

1950: România – Albania (6-0, amical)

1961: România – Turcia (4-0, amical)

1986: Israel – România (2-4, amical)

1994: Franța – România (0-0, in preliminariile CE 1996)

2005: Finlanda – România (0-1, in preliminariile CM 2006)

2015: România – Finlanda (1-1, in preliminariile CE 2016)

2016: Armenia – România (0-5, in preliminariile CM 2018)

2017: Danemarca – România (1-1, in preliminariile CM 2018)

Echipele probabile:

Islanda: Halldorsson - Pallson, Arnason, R. Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, G. Sigurdsson, Gunnarsson, Bjarnson - Sigthorsson, Finnbogason

Selectioner: Erik Hamren

Romania: Tatarusanu - Hanca, Grigore, Burca, Camora - Maxim, Cretu, Stanciu - Alibec, Puscas, Mitrita

Selectioner: Mirel Radoi