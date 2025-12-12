Jugurtha Hamroun a revenit oficial în fotbalul românesc, la 36 de ani, după ce a semnat cu CSO Băicoi, formație din Liga 3. Algerianul era liber de contract după despărțirea de JS Kabylie și nu mai jucase într-un meci oficial de mai bine de un an.



Jugurtha Hamroun: „Terenul a fost dezastruos. Era imposibil să jucăm”



Fostul mijlocaș de la Oțelul și FCSB a debutat pentru noua sa echipă într-un context deloc ideal. CSO Băicoi a întâlnit-o pe ACS Kids Tâmpa 2015 Brașov, într-un meci disputat pe un teren îmbibat cu apă, pe care mingea aproape că nu putea fi controlată. Chiar și așa, echipa lui Hamroun s-a impus clar, scor 4-1, în etapa a 15-a din Liga 3, Seria 4.



„Terenul a fost dezastruos. Totuși, a fost o senzație foarte bună. Mi-a plăcut să revin pe teren, chiar dacă era imposibil să jucăm”, a spus Jugurtha Hamroun pentru Sport.ro.



Hamroun este antrenat la CSO Băicoi de Valentin Lazăr. În România, algerianul a lăsat o impresie puternică mai ales la FCSB, unde a evoluat în sezonul 2015-2016. A bifat atunci 44 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit șapte pase decisive, performanțe care i-au adus ulterior un transfer în Qatar, la Al Sadd, pentru care Gigi Becali a încasat două milioane de euro, după ce îl adusese gratis de la Oțelul Galați.



De-a lungul carierei, Hamroun a mai jucat la Guingamp, Chernomorets, Kardemir Karabuk, Al-Kharaitiyat, Qatar SC, BB Erzurumspor, Samsunspor, Al-Markhiya, Al-Khor și JS Kabylie.

