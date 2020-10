Presa din Islanda JUBILEAZA dupa victoria impotriva Romaniei: "Foame de performanta pentru vechea gasca!" Ce spun islandezii despre eroul serii

Islanda este aproape de a treia calificare consecutiva la un turneu final, dupa ce a invins Romania cu scorul de 2-1.

Presa din Islanda a fost foarte impresionata de prestatia echipei lor, pe care au laudat-o spunand ca in ciuda performantelor din trecut, echipa inca mai are 'foame de performanta'.

"Foame de performanta pentru vechea gasca", au titrat cei de la Morgunbladid.

De asemenea, o alta publicatie a nordicilor scoate in evidenta jocul exceptional a lui Gylfi Sigurdsson, de care spune ca a calificat-o aproape singur pe Islanda in finala playoff-ului.

"Gylfi Sigurdsson a dus Islanda la un pas de a treia calificare consecutiva la un turneu final", au scris cei de la Visir.is.

Visir scrie faptul ca Islanda nu a avut probleme in primele 60 de minute ale partidei, avand partida sub control pana la momentul penalty-ului. Nordicii scriu faptul ca echipa lor a fost mult mai experimentata fata de cea a Romaniei, iar prestatia lui Gylfi Sigurdsson a demonstrat cine a fost cel mai important om de pe teren, descriindu-l ca avand 'piciorul stang de aur'.

Frettabladid este mult mai transanta, publicatia scrie faptul ca islandezii nu le-au dat nicio sansa romanilor, sufocandu-i printr-un pressing agresiv si respectand tactica antrenorului. Astfel, Islanda a speculat cu rigurozitate ocaziile pe care le-a avut.

"Jucatorii echipei islandeze au jucat foarte bine in prima repriza, au sufocat prin pressing jocul romanilor si au ajuns de cateva ori in pozitii periculoase, asta datorita respectarii planului tactic si a coordonarii. A fost distractiv sa urmarim colaborarea lui Gylfi cu a lui Johann Berg si Alfred in atac", au scris cei de la Frettabladid.is.

