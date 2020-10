EXCLUSIV | Stanciu, LA PAMANT dupa eliminarea din Islanda: "Nu stiu ce se va intampla!" Prima reactie dupa trauma din Islanda

Nationala a ratat calificarea dupa infrangerea cu Islanda, in urma unui joc slab, lipsit de ocazii.

Romania a inceput slab in prima repriza, islandezii au reusit sa ii domine pe jucatorii lui Radoi si au intrat cu avantaj la pauza. Selectionerul a schimbat tot atacul inainte de startul reprizei secunde, iar 'tricolorii' au inceput sa puna presiune pe islandezi, echilibrand jocul.

Cu toate astea, nationala nu a reusit sa egaleze, singurul gol fiind inscris de Maxim din penalty, ratand astfel sansele de calificare la EURO 2020.

Nicusor Stanciu a fost unul dintre cei mai activi jucatori de pe teren, insa nu a reusit sa fie periculos la poarta adversa. La finalul partidei, mijlocasul Slaviei a vorbit despre jocul slab din prima repriza, vizibil dezamagit de ratarea calificarii.

"Cred ca in prima repriza nu am fost indeajuns de buni ca sa le facem fata, am inceput foarte rau meciul, din pacate, la pauza am intrat cu dezavantaj de doua goluri. Dupa pauza, cred eu, s-a jucat mai bine, am reusit sa reducem din diferenta, dar din pacate nu am avut forta necesara sa egalam si sa trimitem meciul in prelungiri.

Va fi foarte greu, nu stiu ce se va intampla, am ratat sansa de a merge la un turneu final. Important e sa ne revenim fizic si sa scoatem rezultate bune in Nations League", a spus Nicolae Stanciu la finalul meciului.