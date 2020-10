EXCLUSIV | "Nu sunt dezamagit, in a doua repriza am facut un joc foarte bun. Am vazut reluarile, trebuia sa mai primim un penalty!" Ce a spus Tatarusanu dupa drama din Islanda

Romania a pierdut in deplasarea din Islanda, 2-1 si a ratat calificarea la Campionatul European 2020.

Romanii au inceput slab prima repriza, iar islandezii au profitat de erorile din aparare pentru a inscrie de doua ori prin experimentatul Sidgursson. In a doua parte a partidei, jocul a fost echilibrat, iar Maxim a inscris din penalty, insa 'tricolorii' nu au reusit sa egaleze si sa trimita meciul in prelungiri.

Ciprian Tatarusanu, cel care a avut o interventie spectaculoasa la faza de atac a islandezilor dupa faultul din interiorul careului la Burca, a vorbit la finalul partidei despre prestatia echipei.

"Din pacate am ratat aceasta sansa, ce pot sa zic, imi pare rau, la fel si colegilor, ne-am dorit sa invingem dar Islanda a fost o echipa buna. Au facut jocul lor obisnuit si cred ca au meritat victoria.

Nu sunt dezamagit, in a doua repriza am facut un joc foarte bun, ne-am dorit foarte mult. In prima repriza nu am reusit sa ne impunem jocul, pacat ca nu am reusit sa inscriem si golul doi. Am vazut si noi reluarile, trebuia sa primim penalty, dar e decizia arbitrului.

O sa incercam sa trecem peste esec, ne asteapta un meci important, suntem dezamagiti dar nu poate sa ne tina 3 zile, vom incerca sa castigam in urmatoarele meciuri si sa trecem pe primul loc.

Nu pot sa zic ca au avut emotii fundasi, desi am avut o linie in fata care nu a jucat de foarte mult impreuna, cred ca s-au descurcat destul de bine, in a doua repriza mai ales islandezii nu au avut nicio ocazie, decat la faza penalty-ului.

Chiriches si Grigore sunt jucatori valorosi, s-au accidentat din pacate si cei care au intrat in locul lor, din punctul meu de vedere au incercat sa dea totul pe teren.

Inceputul de joc nu a fost cum ne-am dorit, in Austria am marcat primii, aici a fost fix invers.

Nici noi nu le-am oferit foarte multe solutii celor din fata, in repriza a doua s-a schimbat situatia, am avut posesia si am facut un joc mult mai bun", a spus Ciprian Tatarusanu la finalul meciului.

