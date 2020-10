"Tricolorii", criticati DUR de Gica Popescu dupa infrangerea din Islanda! "Am fost lesinati! Cand te motivezi daca nu atunci cand joci pentru echipa nationala?!"

Romania a ratat calificarea la Euro 2020, fiind eliminata de Islanda, scor 2-1.

Gica Popescu, fostul capitan al Generatiei de Aur, a criticat dur evolutia "tricolorilor" din semifinala playoff-ului pentru Euro.

"Unde a fost atitudinea? Ma asteptam sa mergem peste ei. Cred ca am avut si al doilea '11 metri', care trebuia acordat, dar atitudinea noastra nu a aratat ca meritam sa castigam. La un astfel de meci nu mai ai nevoie de motivatie. Cand te motivezi daca nu atunci cand joci pentru echipa nationala? Noi nu am aratat asta.

Am o dezamagire nationala. De mult nu am mai avut o senzatie ca asta. Aveam incredere ca putem depasi Islanda. In repriza a doua am fost lesinati si nu am tras la poarta. Tot timpul vorbim despre reconstructie, de ani si ani. E greu sa remarci pe cineva. Nu am reusit sa tragem un sut pe spatiul portii. Despre ce vorbim...", a declarat Gica Popescu, potrivit TelekomSport.