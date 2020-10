Mirel Radoi, luat la tinta de Cornel Dinu dupa infrangerea cu Islanda! "Nu poti sa faci o astfel de afirmatie! Daca taceai, fiosof ramaneai!"

Islanda a invins Romania cu 2-1 si a luat sansa tricolorilor de a evolua la Campionatul European la care tara noastra este organizatoare.

Nationala Romaniei a fost eliminata de Islanda in semifinalele barajului de Euro, intr-un meci in care tricolorii au trimis doar un sut pe spatiul portii.

La finalul partidei, Mirel Radoi a oferit o declaratie care l-a infuriat pe Cornel Dinu.

"Nu cred ca daca trageam la poarta mai des am fi reusit automat sa si castigam. Nu stiu daca in momentul de fata putem sa vorbim, dupa o calificare ratata, ca nu am reusit sa tragem. E rusinos ca nu ne-am calificat, nu ca nu am tras la poarta. Nu ne garanta nimeni calificarea daca trageam pe poarta. Ca sa poti sa tragi la poarta, trebuie sa te eliberezi de adversar", a fost una din afirmatiile lui Radoi la finalul meciului.

Cornel Dinu: "Groaznic! M-a dat peste cap afirmatia de la final"

"Groaznic! Pe mine m-a dat peste cap afirmatia de la final, ca nu e nevoie sa tragi pe poarta ca sa castigi. Noi suntem intr-o perpetua tranzitie. Avem antrenori, care, sa retineti, inainte de fiecare meci ne spuneau: 'De la mijloc in fata fiecare trebuie sa cautati sa trageti la poarta minimum de doua ori pe meci.'

Iarta-ma, domnul Radoi, dar nu poti sa faci o astfel de afirmatie. Nu poti sa castigi fara sa tragi la poarta. E si chestia aia. Daca taceai, filosof ramaneai. Una e sa asezi cuvinte si alta e sa asezi idei", a fost raspunsul lui Cornel Dinu, la Telekom Sport.

