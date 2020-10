Mircea Lucescu, concluzii dupa infrangerea dureroasa cu Islanda: "Inainte de meci mi-am spus ca avem 20% sanse!" Unde s-a pierdut duelul cu nordicii

Fostul selectioner al nationalei Romaniei si actualul antrenor al lui Dinamo Kiev, Mircea Lucescu, a analizat infrangerea 'tricolorilor' de la Reykjavik.

'Il Luce' cunostea foarte bine forta nationalei islandeze in fata careia pierdea fara drept de apel cu scorul de 0-3 in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2018 pe vremea cand pregatea nationala Turciei.

„Ce pot sa spun, stiam ca echipa Islandei e foarte bine organizata, foarte bine disciplinata tactic. E si motivul pentru care antrenorul a facut apel la fostii jucatori, care au jucat zece ani impreuna. Si eu m-am izbit de aceeasi organizare de joc pe care au aratat-o si aseara, era greu de patruns”.

De asemenea, Lucescu a adaugat ca diferenta in acest meci a fost facuta de prestatia foarte buna a lui Gylfi Sigurdsson si de incapacitatea fotbalistilor lui Radoi de a-l bloca pe mijlocasul lui Everton: „Meciul se indrepta spre un rezultat de egalitate, nu mi s-au parut net superiori echipei noastre. Nu am stiut sa-l blocam pe Sigurdsson. Nimeni nu se astepta sa fie un joc usor acolo”.

In continuare antrenorul lui Dinamo Kiev a criticat jocul prudent afisat de 'tricolori' si a subliniat importanta meciurilor care urmeaza in Nations League:„Am ratat calificarea, ramane acum Liga Natiunilor, unde au pornit foarte bine. Iti da posibilitatea sa ajungi la un turneul final direct. S-a jucat in conditii grele, pe un teren greu, alunecos, denivelat. Inainte de meci imi spuneam ca sansele sunt de 20% pentru noi si 80% pentru ei. N-au indraznit mai mult in prima repriza. E foarte greu cand joci un singur meci de calificare. O echipa, daca greseste, este o greseala capitala. Am jucat mult prea prudent, au fost mult prea atenti in a mentine un rezultat pe o perioada mai lunga, un rezultat care ne putea permite calificarea. Dupa care a venit golul si a fost foarte greu, pentru ca ei s-au organizat perfect. Urmeaza doua zile, meciul cu Norvegia. Si asta este bine, se trece de la un meci la altul si mai uitam de amaraciunea unei infrangeri”, a comentat Lucescu.