Roș-albaștrii s-au impus într-un meci nebun, în care s-au marcat șapte goluri. FCSB a deschis scorul prin Ngezana, dar s-a văzut condusă la pauză după golurile lui Tengstedt și Timber. Olandezii au punctat din nou, și în repriza a doua, iar Sauer a făcut 3-1 în minutul 51.



FCSB a redus repede din diferență, după golul lui Toma. Tribunele au explodat la golurile lui Thiam și Tănase, mai ales la ultimul care a adus și victoria campioanei României la ultima fază a meciului.



Titularizat în meciul cu Feyenoord, Octavian Popescu a dezamăgit din nou și a fost înlocuit la pauză cu tânărul Mihai Toma, care a și marcat. Gigi Becali a anunțat deja că nu se va mai baza pe jucătorul pe care, în urmă cu 2-3 ani, ar fi vrut să obțină o sumă-record pentru fotbalul românesc.



Raul Rusescu îl sfătuiește pe Octavian Popescu să plece de la FCSB



Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant de la FCSB, este de părere că Octavian Popescu ar trebui să-i urmeze modelul lui Alexandru Musi și să plece de la echipă.



„Posibil ca pentru Tavi Popescu ar fi bine să ia exemplul lui Musi. Da, să plece. Nu există timp la echipa asta. Nu ai timp. Trebuie să te adaptezi la cerințe, ai 45 de minute să demonstrezi. Ori așa, ori să ia exemplul lui Musi, pentru că încă are posibilitatea să crească, este la o vârstă care-i permite asta.



Musi era incapabil mental să mai joace la clubul ăsta. Faptul că a plecat i-a prins foarte bine. Este jucătorul din campionat cu cele mai multe driblinguri per meci. Din tot campionatul! Asta spune multe despre un jucător 'under', despre încrederea pe care o are.



Încrederea asta i-a oferit-o faptul că s-a eliberat, a plecat, s-a dus la alt club. Să plece a fost cel mai bun lucru pentru ambele părți”, a spus Raul Rusescu, la GSP.ro.



În urma acestui rezultat, FCSB ajunge la șase puncte și păstrează șanse pentru o calificare în TOP 24, chiar dacă va avea în față două meciuri grele până la finalul grupei principale, cu Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).



La încheierea fazei ligii, primele 8 clasate se califică direct în optimile Europa League. Formațiile clasate pe locurile 9-24 ajung în play-off-ul Europa League, unde se vor lupta în dublă manșă pentru un loc în optimi.

