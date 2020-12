Mai emotionant decat KO-UL EPIC pe care i l-a dat lui Badr Hari! Benny, asteptat la aeroport de sotie si copil! Ce reactie a avut cand i-a vazut

Benny Adegbuyi a revenit in Romania dupa meciul istoric cu Badr Hari!

Sportivul roman l-a invins pe marocan printr-un KO tehnic in a treia runda, dupa ce a rezistat eroic asaltului lui Badr in primele doua parti ale luptei! Badr a inceput in forta, iar doi dintre cei trei arbitrii i-au acordat lui primele doua runde, insa in cea de-a treia, lovitura de stanga puternica a lui Benny l-a destabilizat pe marocan, care a cazut de doua ori la pamant! Dupa ce a fost numarat de doua ori, Badr Hari a renuntat la lupta.

La revenirea in Romania, Benny a fost asteptat la aeroport de sotia si copilul sau. Sportivul a fost vizibil emotionat in momentul in care si-a vazut familia dupa una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale.

La aeroport s-au mai aflat si fani, care au mers sa il aplaude pe Adegbuyi pentru victoria istorica in fata unuia dintre cei mai mari luptatori din lume.