"Asta a fost avantajul meu! Badr are o armata in spate!" Ce spune Benny despre un posibil duel cu Rico Verhoeven! "Imi doresc centura"

Benny Adegbuyi l-a invins pe Badr Hari in cadrul galei Glory 76 din Rotterdam, sambata seara.

Luptatorul roman a facut in cadrul unei conferinte de presa analiza meciului castigat cu Badr Hari. Benny a declarat ca s-a pregatit intens pentru partida si ca a facut mari sacrificii sa ajunga pana in acest punct. Cu toate acestea, luptatorul roman a transmis ca a avut si un avantaj in fata marocanului.

"E posibil sa urmeze un meci de centura cu colegul meu Rico Verhoeven. Cu 10 minute inainte si dupa meci m-a sunat video, m-a felicitat, dincolo de rivalitate exista si respect. Totusi, vreau sa ma bucur de Craciun si de sarbatori cu familia.

Sa speram ca 2021 o sa fie un an mai relaxat, iar in functie de meciurile care urmeaza, Jamal vs Rico, ne vom pune toti la masa si vom hotara ce urmeaza. Va urma cel mai probabil un meci de titlu sau chiar o revansa cu Badr Hari, dupa cum am vazut cu totii ce a declarat.

Multa lume preconizeaza ca eu l-am retras pe Badr Hari, dar eu sunt fair-play si el e atat de mare incat nu ar trebui sa se retraga. El trebuie sa revina in ring deoarece poate pune probleme oricarui luptator.

A fost un avantaj pentru mine ca s-a jucat cu sala goala, fara miile de suporteri marocani, am primit mesaje de la ei si chiar imi transmiteau respect. E un meci legendar acesta, o sa se tina minte foarte multa vreme. Badr Hari are o armata de oameni in spate.

Eu si Rico ne cunoastem foarte bine. Stiam ca va urma momentul asta si ca vom lupta, indiferent cine va castiga, noi doi vom ramane prieteni. Sa asteptam 2021, poate urmeaza un meci cu Ben Saddik, nu se stie. Imi doresc centura foarte mult", a declarat Benny Adegbuyi la conferinta de presa.

Benny Adegbuyi are in palmares nu mai putin de 35 de victorii, dintre care 19 prin KO, 6 infrangeri si nicio remiza.