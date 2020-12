Benny Adegbuyi s-a intors in tara dupa ce la DISTRUS pe Badr Hari! Ce a spus despre meciul ISTORIC reusit: "L-am scos la pensie!"

Sportivul roman a revenit in tara dupa victoria importanta reusita in fata unuia dintre cei mai mari luptatori din istorie, Badr Hari.

Benny l-a invins prin KO tehnic pe Badr Hari, dupa ce a rezistat eroic in doua runde in fata marocanului. Sportivul roman i-a spart nasul lui Badr, care a cazut de doua ori la pamant si nu a mai putut continua meciul.

La revenirea in tara, Adegbuyi a vorbit despre performanta reusita, reamintind de respectul pe care il poarta pentru Badr Hari.

"KO e KO. I-am dat peste nas, roman puternic. Pentru asta m-am pregatit, am stat departe de casa atata vreme.

Consider ca am fost foarte ofensiv, nu am facut pasul inapoi, am fost foarte puternic si asta l-a surprins, calculele lui erau altele.

Mi s-a parut dubios arbitrajul, stiam ca daca va fi meciul strans, fiind olandez si fiind o legenda, va fi avantajat el, dar pana la urma am schimbat eu decizia, nu m-am lasat la mana lor.

Nu prea am dormit. Ma bucur pentru victorie. Cred ca e cea mai rasunatoare victorie a unui roman impotriva unui strain, fost campion K1, o legenda vie, ma bucur ca am reusit sa ridic tricolorul sus.

Cand am inceput kickbox-ul ma uitam la finalele lui, ma trezeam noaptea.

Pot sa zic ca l-am scos la pensie, dar eu sper sa continue, e inca puternic, te poate dobori in orice moment. Intotdeauna acord adversarului o revansa, vedem in 2021

Am vorbit foarte putin cu el dupa meci, era suparat, stiti stilul lui, putin arogant, dar nu mai conteaza", a spus Benny la revenirea in tara.