Benny Adegbuyi, prima reacție după accidentul grav în care a fost implicat pe autostrada A2

UPDATE | Benny Adegbuyi, după incidentul în care a fost implicat

„Astăzi, mergeam cu echipa de la Benny Fight Academy spre Constanța, acolo unde o parte dintre elevi participau la un interclub. Pe A2, la km 138, în timp ce circulam regulamentar pe banda 2, o mașină a apărut în ultima secundă de pe banda 1, iar eu, pentru a evita coliziunea frontală, am tras de volan și am acroșat parapetul, care ulterior ne-a aruncat pe cealaltă parte a drumului.



Mașina este daună totală, dar cel mai important este că toți care eram în mașină suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu. Soția mea Elena are doar o mică problemă la mână și am preferat să facem investigații suplimentare. Am fost la un pas de tragedie, iar mesajul meu este să aveți grijă la volan pentru că neatenția, chiar și pentru o singură clipă, vă poate costa viața atât pe voi, cât și pe cei dragi”, spus Benny Adegbuyi.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Benny Adegbuyi, luptător de kickboxing, a fost implicat intr-un accident grav de circulatie pe autostrada A2. Primele informații arată că Benny Adegbuyi se afla la volan când a pierdut controlul mașinii la viteză de 200 km/h, intrând în parapet.

Momentan nu se cunosc detalii despre starea de sănătate a celor implicați în accident, dar situația pare a fi una destul de gravă, potrivit Prosport.

Benny Adegbuyi, implicat într-un accident grav

Luptătorul și iubita sa se indreptau catre Tuzla, județul Constanța, unde urma să aibă loc Cupa Ronin K1, ediția a 3-a, la care Benny Adegbuyi trebuia să participe.

Competiția de kick-boxing urma să aiba loc in Sala de Sport Tuzla, din incinta Școlii gimnaziale nr. 1, acolo unde se vor pune în joc șase centuri Ronin Warrior.