"E timpul lui sa straluceasca!" Mesajul Dianei Belbita dupa victoria lui Benny! Ce le-a transmis celor care l-au criticat: "Sa le fie rusine"

Benny Adegbuyi a reusit sa il invinga prin KO pe Badr Hari.

In urma victoriei istorice a romanului au aparut mai multe reactii in mediul online. Daca Daniel Ghita l-a criticat pe Benny, declarand ca si-ar fi dorit sa castige Hari, cel pe care il apreciaza ca sportiv si ca om, Diana Belbita a avut cuvinte de lauda la adresa lui Adegbuyi.

Luptatoarea a postat un mesaj pe pagina ei de Facebook, felicitandu-l pe Benny pentru succesul cu care a scris istorie pentru kickboxing-ul din Romania.

Benny Adegbuyi made history for Romanian Kickboxing by KO Badr Hari. ???????? Congrat for the BIG WIN! ???? Publicată de Diana Irena Belbiţă pe Sâmbătă, 19 decembrie 2020

Ulterior, sportiva a declarat ca Adegbuyi a facut un meci incredibil impotriva lui Badr Hari, romanul meritand o sansa la titlul de campion. Belbita i-a criticat pe cei care au vorbit urat la adresa lui Benny.

"De Benny se vorbeste mult si in Canada. Cel putin in sala unde ma antrenez, in ultima saptamana s-a vorbit foarte mult despre meciul lui Adegbuyi cu Hari. Abia astept sa merg la sala luni si sa ma pot lauda cu victoria lui.

Am fost tare suparata vazand cati romani au vorbit urat despre el inainte de acest meci. Asa ca o sa fiu transanta si o sa spun sa le fie rusine romanilor care, in loc sa fie mandri, au aruncat cu noroi in compatriotul lor!

Benny a facut o lupta incredibila impotriva lui Badr si sper sa il vad din nou in ring pentru ca acum e timpul lui sa straluceasca. Daca as avea de ales intre Rico sau Saddik ca adversar pentru Benny, l-as alege pe Saddik deoarece tind sa cred ca ar fi o lupta mai usoara din punct de vedere mental pentru Benny.

Stim deja ca Benny se antreneaza cu Rico, sunt prieteni, sa lupte impotriva lui cred ca este destul de dificil. In acelasi timp, Benny merita o noua sansa la titlu", a declarat Diana Belbita, potrivit Fanatik.