Greutatile incredibile prin care a trecut Benny Adegbuyi in copilarie: "Eu am o porecla, 'Negrule', doar prietenii imi spun asa, dar te obisnuiesti!"

Benny Adegbuyi a scris istorie sambata seara in gala Gala Glory 76 de la Rotterdam, unde l-a invins pe Badr Hari.

Luptatorul roman l-a trimis de doua ori la podea pe Hari in repriza a treia. A doua oara marocanul nu s-a mai ridicat, avand nasul rupt. Benny l-a facut KO pe Hari cu o lovitura de stanga incredibila, iar acum isi traieste visul cu ochii deschisi.

Benny Adegbuyi a avut o copilarie dificila si s-a luptat cu greutatile vietii. De la varsta de 7 ani a crescut fara parinti, doar cu bunica si cu sora lui, Patricia. El si-a petrecut primii ani din copilarie atat in Romania cat si in Nigeria. Dupa, parintii lui a decis sa se desparta si a ramas doar in grija bunicii.

"Eu, la 2 ani, impreuna cu parintii mei, am plecat sa locuim in Nigeria. Acolo a aparut si sora mea in peisaj. Cand aveam 7 ani si ea 4 ani ne-am intors inapoi in Romania, doar cu mama. Ulterior, mama s-a intors in Nigeria si am ramas doar cu bunica. Parintii s-au despartit, au incercat sa salveze relatia, dar nu au reusit. Mama a plecat apoi la munca in Italia si ne-a fost greu…

Doi 'colorati' intr-un oras de albi in anul 1985, iti dai seama ca nu era cel mai usor lucru. Eu am o porecla, 'Negrule', doar prietenii imi spun asa, dar te obisnuiesti. Si de multe ori ai parte si de avantaje. Eram singurii mulatri din oraselul ala, toata lumea ne simpatiza, adica au fost si lucruri bune pe langa rautatile cu care te intalnesti si in ziua de azi", a declarat Benny Adegbuyi in emisiunea 'La Maruta'.

Luptatorul roman a povestit cat de importanta a fost sora lui, Patricia, in cariera sa.

"Bunica, din pacate, nu mai traieste. Intre mine si sora mea s-a creat o conexiune. Imagineaza-ti ca eu m-am mutat la Bucuresti pentru o cariera sportiva, iar la cativa ani a venit si Patricia. Cumva nu putem sta unul fara altul. Eu am inceput sportul destul de tarziu", a spus Benny.