"A facut meciul vietii sale! Glory l-a pierdut definitiv pe Badr Hari!" Eduard Irimia ii ia apararea lui Benny: "Ghita trebuie sa-l felicite! Asa ar fi corect"

Victoria istorica a lui Benny Adegbuyi in fata lui Badr Hari a fost pe buzele tuturor.

Eduard Irimia l-a felicitat pe roman si a declarat ca acesta a fost unul dintre cele mai bune meciuri din viata sa, in timp ce pentru Hari promotorul de gale K1 considera ca a fost lupta de pensionare.

"Il felicit din tot sufletul pe Benny, deoarece este de apreciat modul in care a reusit sa revina la controlul meciului dupa ce fusese trimis la podea de Badr, iar apoi numarat. Benny a facut meciul vietii sale si merita felicitat.

Dar totusi consider ca acest rezultat este o lovitura dura pentru Glory, deoarece aproape sigur aceasta promotie l-a pierdut pe Badr, cel care avea un important bazin de fani. Nu cred ca Badr o sa mai revina in ring, iar acest meci a fost meciul lui de pensionare.

Este clar ca Badr nu se mai poate ridica la forma lui de acum 10 ani si lupta din ce in ce mai prost. Aseara nu stia cum sa fuga mai repede la vestiare dupa umilinta luata de la Benny. Inca o data il felicit pe Benny. Insa nu stiu cat de interesata este Glory acum de un meci intre doi colegi de sala.

Nu stiu cata audienta ar putea sa aduca un meci Rico-Benny fata de un meci Rico-Badr. Eu daca m-as afla in locul lui Benny as cauta o revansa a lui cu Ben Saddik. Nu trebuie fortat un meci cu Rico, nu este ok. Este cam aiurea o lupta intre doi colegi de antrenament si de sala", a declarat Irimia, potrivit ProSport.

Promotorul de gale K1 a declarat si ca Daniel Ghita ar trebui sa-l felicite pe Benny, lasand trecutul deoparte, pentru ca romanul a invins aseara un mare campion.

"Inainte de meci nu am crezut ca Benny o sa il bata pe Badr, dar cum l-am vazut pe Badr ca lupta mi-am dat seama ca nu este in apele lui si nu este usor in acest sport de contact sa intri in ring dupa ce ai avut Covid. Badr nu mai este Badr. Dar chiar si asa trebuie sa apreciem performanta lui Benny.

Este corect ca Daniel Ghita sa iasa acum si sa il felicite pe Benny. Asa ar fi frumos. Benny a batut un mare campion si nu ii mai poti reprosa ca nu a batut la viata lui sportivi de top. Ghita trebuie sa il felicite pe Benny", a concluzionat Irimia.